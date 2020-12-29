مباراة ليفربول ونيوكاسل فرصة صلاح لتحقيق رقم قياسي

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول التألق والنجاح حيث يتصدر ترتيب هدافى الدورى الانجليزى برصيد 13 هدفًا متفوقا على 11 فريق بالدوريات الخمس الكبرى تهديفيًا، و يتساوى مع ست فرق أخرى فى عدد الأهداف، ليحافظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي.
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وتأتي مباراة نيوكاسل يونايتد فى العاشرة من مساء غدًا الاربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة عشر بالبريميرليج فرصة لمحمد صلاح لمواصلة التهديف والحفاظ على صدارته التهديفية.
لا يتوقف تفوق محمد صلاح هذا الموسم على أقرائه فى الدورى الانجليزى من الناحية التهديفية، ولكن صلاح تفوق على فرق بأكملها فى الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.
ونشرت جريدة التيلجراف ترتيب لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي لعام 2020 والذي ينتهي خلال أيام قليلة.
وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في النرتبة الرابعة، ضمن إختيارات جريدة التيلجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي.
وتصدر القائمة لاعب مانشيستر سيتي" كيفين دي بروين" كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي قبل المدافع الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي الذي أحتل المرتبة الثانية في قائمة التيلجراف.
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حل هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي في المرتبة الثالثة، بينما جاء النجم السنغالي ساديو ماني في المرتبة الختمسة خلف الفرعون المصري محمد صلاح.
وأختارت التيلجراف هيونج مين سون جناح توتنام في المركز السادس ضمن القائمة المختارة ، وجاء برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد في المرتبة السابعة، وزاحم رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي باقي المنافسين في المرتبة الثامنة.
وسيطر ليفربول ونجومه علي قائمة التيلجراف حيث شهدت قائمة العشرة الأوائل تواجد أليسون بيكر حارس ليفربول تياجو ألكانتارا المنتقل حديثا للريدز.
تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب وهداف ليفربول في مباراة الريدز ووست بروميتش والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب آنفيلد رود .
سجل ساديو ماني الهدف في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من جويل ماتيب إلى داخل منطقة الجزاء استلمها ساديو بالصدر بشكل رائع ثم سدد كرة سكنت يمين المرمى ليسجل الهدف الأول للريدز.
وأبى أولواسيميلوجو أجاي مهاجم بروميتش، نهاية المباراة قبل إحراز التعادل لوست بروميتش بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها أولواسيميلوجو أجاي برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.
وشارك نجمنا المصري بصورة أساسية في تشكيل الريدز، حتى نهاية المباراة.
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