مباراة ليفربول ونيوكاسل فرصة صلاح لتحقيق رقم قياسي

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول التألق والنجاح حيث يتصدر ترتيب هدافى الدورى الانجليزى برصيد 13 هدفًا متفوقا على 11 فريق بالدوريات الخمس الكبرى تهديفيًا، و يتساوى مع ست فرق أخرى فى عدد الأهداف، ليحافظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

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وتأتي مباراة نيوكاسل يونايتد فى العاشرة من مساء غدًا الاربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة عشر بالبريميرليج فرصة لمحمد صلاح لمواصلة التهديف والحفاظ على صدارته التهديفية.

لا يتوقف تفوق محمد صلاح هذا الموسم على أقرائه فى الدورى الانجليزى من الناحية التهديفية، ولكن صلاح تفوق على فرق بأكملها فى الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

ونشرت جريدة التيلجراف ترتيب لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي لعام 2020 والذي ينتهي خلال أيام قليلة.

وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في النرتبة الرابعة، ضمن إختيارات جريدة التيلجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وتصدر القائمة لاعب مانشيستر سيتي" كيفين دي بروين" كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي قبل المدافع الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي الذي أحتل المرتبة الثانية في قائمة التيلجراف.

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