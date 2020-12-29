أمين النواب: سلمنا 540 نائب كارنية عضوية برلمان 2021..ونشكر جميع قطاعات المجلس علي التعاون المثمر

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، استقبال الأمانة العامة لـ540 نائب من نواب برلمان 2021، لإنهاء إجراءات استلام كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، وذلك علي مدار عمل 7 أيام ماضية، كان اليوم الثلاثاء آخرها، حيث تم تقسيم النواب علي مستوي القائمة والفردي تحقيقًا للتباعد الإجتماعي.



جاء ذلك فى مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، في ختام اليوم الأخير، لاستقبال الأعضاء الجدد، مؤكدًا علي أن إجمالي أعضاء المجلس568 منها دائرة مؤجلة بجانب 3 حالات وفاة من أعضاء المجلس الجديد منهم 2 فردي و1قائمة، مشيرا إلي أن الإجمالي للمجلس حتي الآن 564، ومن ثم فنسبة إنهاء إجراءات تسليم كارنيهات العضوية 96%، ونسبة الـ4%منها إعتذارات لظروف سفر.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلي أن الأمانة تستقبل أي من الأعضاء المعتذرين في أي توقيت لإنهاء تسليم الكارنيهات والحقائب، مؤكدا علي أن هذا الحدث يتم كل 5سنوات ومن ثم عملت الأمانة علي أن يكون مختلف بشكل كبير عن ما يحدث في الماضي وخاصة علي مستوي وقت إنهاء الإجراءات وتطبيق التباعد الإجتماعي.

توجه المستشار فوزيه بشكره لكافة قطاعت الأمانة العامة التى ساعدت في ظهور جهود الأمانة العامة في استقبال الأعضاء علي مستوي عالي ومختلفة، مؤكدا علي أنه لا أحد يعمل بمفرده، والفريق الواحد هو ما ينجز الأعمال، وهو ما يتحقق وتحقق خلال الفترة الجارية، مؤكدا علي أن هذه الجهود تمت بدون أى ضوضاء، موجها الشكر لوسائل الإعلام علي دورها في التغطية المستنيرة لهذا الحدث الكبير.



واختتم حديثه بالتأكيد علي تمنياته للأعضاء الجدد بأداء مهمتهم علي أفضل وجه، وأن يكون فصل تشريعي ثاني مثمر، موجها الشكر لكل قطاعات المجلس ورجال الأمن الذين قاموا بدورهم علي أكمل وجه ويواصلونه بشكل مستمر ، وأيضا الأحزاب المصرية التى كان لها دور في مد الأمانة العامة ببيانات الأعضاء لتسهيل مهمة استخراج الكارنيهات.