مصدر بـ المرور : فتح طريق القصير تجاه قفط

جدة - نرمين السيد - وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. ورصدت المتابعة الميدانية وجود سيول على طريق "القصير - قفط" فى الاتجاهين، قبل عدة أيام، وعلى الفور تم غلق الطريق فى الاتجاهين، لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق.

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