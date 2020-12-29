مرصد الإعلام المعادى.. مبادرة جديدة للتصدى للحملات السلبية الممنهجة

جدة - نرمين السيد - ويهدف المرصد الجديد إلى المساهمة فى التصدى للحملات السلبية الممنهجة، التى تتعرض لها الدولة المصرية، كما يعمل على كشف الأهداف الحقيقية لهذه الحملات التى تتنوع منابرها والمشاركين فيها والأدوات والأسلحة الناعمة التى تستخدم فيها.

وقال الكاتب الصحفى عبدالجواد أبوكب، مؤسس المرصد وصاحب فكرة المبادرة، إنها تأتى فى وقت يتزامن مع استهداف متصاعد ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها، تستخدم فيه كل الوسائل غير التقليدية للحروب وعلى رأسها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وقطاعات القوة الناعمة، مثل الثقافة والفنون والرياضة وغيرها من فنون الحرب الحديثة التى باتت مواجهتها تتطلب جهدًا كبيرًا وعملًا ذكيًا من الدولة والمجتمع لأنها طويلة المدى وتستهدف المواطن بشكل أساسى بحيث يأتى التأثير فى استقرار الدولة وأمنها القومى من الداخل وليس الخارج.

وبين أبوكب أن مرصد الإعلام المعادى، عبارة عن مبادرة تتصدى لهجوم الإعلام المعادى، سواء المباشر أو غير المباشر، خاصة فى الجوانب التى يظن المواطن أنها فى صالحه، وإصدار تقارير ودراسات سريعة حول قضايا الساعة التى تستغل لإثارة البلبلة، مثل حقوق الإنسان، ذلك الملف الذى أصبح يستخدم فى السياسة بعيدًا عن أهدافه النبيلة بغرض النيل من مكانة الدول، إضافة لمجالات الاقتصاد والبيئة التى تحتاج لجهد علمى كبير ورصد دائم لكشف محاولات الاستهداف من خلالها، وكذلك الانتخابات وغيرها من القضايا التى تسوق فى الإعلام المعادى بشكل عكسى لتشويه التجربة المصرية.

ويعمل المرصد على صناعة محتوى هادف ومركز، يوضح الحقائق ويصحح المعلومات داخليًا وخارجيًا بشكل غير مباشر ويفضح أعداء مصر بشكل مباشر، ويكشف تقاعس البعض عن لعب دوره المفترض فى حرب الدولة ضد الإرهاب وتصديها القوى لجماعة الإخوان الإرهابية، رغم وضوح الرؤية وعنف المعركة.

وأشار مؤسس مرصد الاعلام المعادى، إلى أن المرصد يضم متطوعين من رموز المجتمع، تجمعهم قناعة أن يكون لهم دور فاعل فى التصدى لأعداء الوطن ودعم قيم الانتماء وحماية الأمن القومى المصرى وعدم ترك الساحة لمن يتواجدون بالخارج للحديث بالأكاذيب الموجهة ضد مصر.

وأضاف أبوكب أن المبادرة، ستشهد تحركًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة، ستعلن تفاصيلها تباعًا خلال أيام، كما أن باب المشاركة مفتوح لكل من يستطيع أن يلعب دورًا فى مواجهة الإعلام المعادى وحماية الجبهة الداخلية للوطن.