الزراعة: فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية مجانا فى عام 2020

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، تقريرا حول القوافل البيطرية التى تم تنفيذها خلال عام 2020، لعلاج وفحص المواشى مجانا، ودعم صغار المربين فى جميع القرى على مستوى الجمهورية.





حيث أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة نفذت عدد 310 قافلة بيطرية فى 22 محافظة خلال عام 2020.

وقامت بعلاج وفحص وتحصين 37.817 رأس حيوان من الأمراض الجلدية و23.901 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و40.140 رأس حيوان من الأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية.

علاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لعدد 25.092 رأس حيوان وإجراء عمليات جراحية لعدد 2.525 حالة.

واضاف محمود، أن الخدمات الطبية البيطرية المقدمة من خلال هذه القوافل والتى تشمل الكشف والعلاج والتحصين والأمصال واللقاحات ومكافحة للطفيليات الداخلية والخارجية بالمجان دون مقابل ويتم تنفيذ القوافل البيطرية بواسطة أطباء مديريات الطب البيطرى وأساتذة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية والمركز القومى للبحوث وكليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية، وكذا بدعم من بعض مؤسسات المجتمع المدنى.

كما يتم عقد ندوات ارشادية للمربين أثناء تلك القوافل للتعريف بطرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين فى الوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعى لزيادة إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم.

ومن ناحيته، أكد دكتور هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من خلال المعهد تم تنفيذ عدد 173 قافلة بيطرية بعدد 173 قرية، وتابع خلال عام 2020 حيث تم خلال هذه القوافل رش وعلاج عدد 13.360 رأس حيوان من الأمراض الجلدية وعلاج عدد 33.360 حيوان ضد الطفيليات الداخلية والأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية وعلاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لعدد 26.737 رأس حيوان وإجراء عمليات جراحية لعدد 616 حالة، كما تم تحصين عدد 18.164 حيوانا، بتحصينات غير سيادية.

وأضاف حسن، أن إجمالى الحيوانات 105.376 وبلغ إجمالى المستفيدين 26.049 مواطنا كما تم تدريب 559 طبيب بيطرى على أعمال السونار والتلقيح الصناعى، وجميع الخدمات الطبية البيطرية المقدمة من خلال هذه القوافل والتى تشمل الكشف والعلاج ومكافحة للطفيليات الداخلية والخارجية بالمجان دون مقابل، ويتم تنفيذها من معهد التناسليات الحيوانية وكذا بدعم من "ADP" بوزارة الزراعة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى.