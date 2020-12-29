مجلس الوزراء: لا صحة لفرض حظر التجول بداية من الغد

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعى، بشأن فرض حظر حركة المواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارا من الغد الأربعاء 30 ديسمبر 2020.





وأكد المركز، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول لفرض الحظر قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشددا على أن القرارات التى اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيرا إلى أنه فى حال اتخاذ أى قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تنظم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة فى الأفراح، وأن تكون فى الأماكن المفتوحة فقط.

كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأهاب المركز، بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.