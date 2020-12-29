صور .. المترو : حملات بالخط الأول لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة  

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يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واستعدادا لتنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية والمقررة خمسين جنيهاً بدءًا من يوم الأحد المقبل.
بدأت الحملة بالتواجد بمحطة أنور السادات، ثم التوجه إلى محطة السيدة زينب، و دار السلام وحدائق المعادى، وختاماً بمحطة الشهداء، وذلك بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بإشراف اللواء محمد زمزم، مساعد وزير الداخلية، وبتواجد فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن وذلك لضبط كل الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات، وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً عليهم وعلى من حولهم.
يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة ارتداء الكمامة بالتعاون مع جهود رجال شرطة مترو الأنفاق فى ضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، وتحرير محاضر لهم إلى جانب استمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون ارتداء الكمامة، والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية خمسين جنيه.
كما باشر الحملات اللواء أشرف عثمان، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعدم ارتداء الكمامة بالحملة بمحطات المترو المختلفة حوالى 1472محضرا ، و11 محضرا بائع متجول.
وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوى، والمهم والذى يخدم الملايين من المصريين يومياً.
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