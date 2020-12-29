المصريين الأحرار يبحث مطالب الصحة بمطروح

جدة - نرمين السيد - حيث عرض "الزعيرى"، حاجة مستشفى رأس الحكمة المركزى لعدد من التخصصات الطبية كأطباء النساء، والأطفال، وكذلك حاجة بعض الوحدات الصحية فى القرى الصحراوية إلى العديد من التخصصات الطبية، والحاجة الى التطوير وأجهزة طبية.
كما ناقش أمين المصريين الأحرار بمطروح، مع وكيل الصحة، الموقف الحالى لمستشفى برانى ونسبة التنفيذ لما تمثله من أهمية كبيرة فى خدمة مدينة كبيرة ذات كثافة سكانية كبيرة، بالإضافة لاستقبالها بعض الحالات المحولة من دولة ليبيا الشقيقة.
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