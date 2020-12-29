رئيس دير سانت كاترين يهنئ الأنبا أبوللو بالعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسى النبى، فى مقر القاهرة المطران الأنبا داميانوس، رئيس دير سانت كاترين بسيناء، فى مناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد، وسادت المقابلة روح المحبة.





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