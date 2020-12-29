صور: قبل الافتتاح.. لمسات جمالية تزين مدخل المتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة السياحة والآثار وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، إضافة لمسة جمالية على المدخل الرئيسى للمتحف قبيل افتتاحه، بالتعاون مع جامعة حلوان للاستفاده من القدرات الفنية والتعليمية لطلبة كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بالجامعة.





وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، أن الطلاب وضعوا لمسات جمالية بتزيين أحواض النباتات برسومات تعكس مظاهر الفن فى العصور التاريخية المختلفة بمصر، بإلاضافة إلى تزيين المنطقه بتركيب بعض الأعمدة الرخامية بعد نحتها بنقوش أثرية، كما تم تصميم عدد من اللوحات التى توضح محتوى المتحف وما به من كنوز أثرية تعكس الحقب المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

جدير بالذكر أن المتحف القومى للحضارة المصرية يعتبر من أهم المشروعات التى تقوم بها الدولة المصرية وتتم بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط يقدم رؤية جديدة للتراث المصرى العريق إذ يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.

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