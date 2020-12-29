النشرة المرورية .. سيولة فى نفق الأزهر للمتجه إلى وسط البلد

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة مرورية بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة، لمواجهة الكثافات المتفرقة أعلى الطرق السريعة.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت، أنه بعد تحسن الأحوال الجوية قررت الإدارة العامة للمرور فتح طريق القصير أمام حركة السيارات، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام أعلى محور أبوقير بالقرب من منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، فيما ظهرت بعض الكثافات فى شارع الجلاء بمحافظة الغربية، وانحسرت الأحجام بمدينة المنصورة بشارع جيهان.

وأشار صابر إلى أن، بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام فى فترة الذروة، ومن أبرزها أعلى محور الأوتوستراد للمتجه إلى المنيب ودار السلام وأعلى منطقة المرج.

وذكر أن جميع المحاور بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى وسط انتشار الخدمات بإشراف اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وظهرت بعض الأحجام بشارع مستشفى الرمد والبحر الأحمر الأعظم وطالب باتخاذ محور ربيع الجيزى.

وطالب صابر بتجنب محور الفردوس بمحافظة القاهرة خصوصًا اتجاه أرض المعارض، كما ناشد المواطنين بالابتعاد عن محور الفنجرى وسلوك شارع لطفى السيد ثم اتخاذ نفق أحمد سعيد، ونوه أن نفق الأزهر يشهد انسيابا فى حركة المرور للمتجه إلى وسط البلد.