التحريات: وفاة المخرج السورى حاتم علي فى غرفته طبيعية بسبب أزمة قلبية

قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، التصريح بدفن جثة المخرج السورى حاتم علي، بعد أن توصلت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.

انتقلت النيابة إلى الفندق الذى كان يقيم به المخرج المتوفى لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أى أثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة .

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.