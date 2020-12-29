مصطفى محمد ينتظم فى تدريبات الزمالك .. وجلسة طبية لمحمد عبد الشافي

انتظم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم استعدادا لمواجهة انبي في الأسبوع الخامس للدورى والمقرر لها السبت المقبل.

وغاب مصطفى محمد عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية بسبب رغبته في الاحتراف بالدورى الفرنسي، وللضغط علي إدارة النادي للموافقة علي احترافه في يناير المقبل، وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال التدريبات لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام إنبي

من ناحية أخرى عقد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق جلسة خاصة مع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق على هامش المران ، واطمأن طبيب الزمالك على حالة عبدالشافي وأدائه للبرنامج التأهيلي الخاص به، موضحا للاعب أنه بات في المرحلة الأخيرة من التأهيل واقترب بشدة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

فيما أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الفريق أمس أمام سموحة تدريبات خفيفة على هامش المران ، وخاض لاعبو الفريق الأساسيين بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.

من ناحية أخرى أعلن نادي الزمالك عن عدم وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة يُفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره إنبي من ملعب السويس إلى ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن، في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وكشفت إدارة الكرة بنادي الزمالك عدم وصول قرار رسمي من اتحاد الكرة او الجهات الأمنية بشان الموافقة علي ملعب السويس لاستضافة المباراة ، وان الفريق جاهز لخوض المباراة في أي استاد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب بالدورى بعد حصده 7 نقاط من 3 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين امام سموحة امس والمقاولون العرب في الجولة الاولي من الدورى، بينما تعادل في الجولة الثانية امام بيراميدز، ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي.