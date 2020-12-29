وزير التعليم العالي يفتتح دار عزل مستشفى سعاد كفافى الجامعى: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عريقة وتقدم تعليما متميزا.. ويهنئ رئيس مجلس الأمناء بمرور 25عاما على إنشائها على يد رائدة التعليم الخاص سعاد كفافى

كتب محمد صبحي - تصوير أحمد إسماعيل وعمرو مصطفى

- خالد عبد الغفار: دار العزل نموذج للعمل المجتمعي الواجب الاقتداء به ونتمنى تجاوز الأزمة

- خالد الطوخي: نضع دار العزل تحت تصرف الدولة ولدينا أطقم طبية ماهرة لمساعدة المرضى .. والجامعات عليها دور فى المسئولية المجتمعية

فى إطار تفعيل روح العمل بمفهوم المسئولية المجتمعية لجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، مقر دار العزل الجديد التابع لمستشفى سعاد كفافي ومقره المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتى حرصت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تنفيذه بتوجيه ودعم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم إنجاز المشروع وتجهيزه بالكامل وفق أحدث المعايير الطبية، وبسعة 200 سرير، ويشتمل المبنى على 5 أدوار، مزودة بأحدث وأعلى الأجهزة اللازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر، والكاتب والإعلامي محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف امين عام مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق.

وبدأ حفل افتتاح دار عزل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتلاوة القرآن الكريم وترحيب الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، قائلا: «اليوم تتوج جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا انشطتها الاجتماعية التي تهدف الى خدمة المجتمع وهو مستشفى العزل بمدينة 6 أكتوبر ويعمل بالتعاون مع أمانة مجلس الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي».

ووجه وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، التحية للاستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قائلا: «انا سعيد جدا بهذا العمل والحقيقة أن هذه الزيارة ليست الأولى لجامعة التى تعد من أعرق الجامعات الخاصة ويعود تاريخها في تقديم تعليم متميز على مدار 25 عام من خلال كل التخصصات الطبية التي تمتلكها الجامعة والتي بدأ تاسيسها على يد رائدة التعليم في مصر الدكتورة سعاد كفافي».

وأضاف وزير التعليم العالي فى كلمته :«أحيي أسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على السبق والعمل على التضامن الوطني مع مؤسسات التعليم وتقديم دار العزل الخاصة بجامعة مصر والتي تمتلك نحو 200 سرير لعلاج مصابي فيروس كورونا حيث أن التكاتف والتضامن بين جميع الجامعات الخاصة مع الدولة سيكون ان شاء الله سبب في مرور أزمة فيروس كورونا بسلام».

ورحب خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، قائلا : «اهلا بكم في بيتكم"، وأردف :"الذين حضروا معنا الافتتاح منذ 5 أشهر يعلم أن الفكرة قامت على هدف مشاركة الجامعة للدولة، من أجل المساهمة في علاج مرضى فيروس كورونا، وبمجرد العرض على وزير التعليم العالي وافق مباشرة والآن نحن في حاجة لهذا الدار خاصة مع ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بين المواطنين".

وأكد خالد الطوخي أنه يضع دار العزل تحت إشراف وزارة التعليم العالي ومجلس المستشفيات الجامعية لإدارة هذا المكان»، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية سواء حكومية او خاصة دائما ما يظهر معدنها الحقيقي وقت الأزمات، فهي ليست محراب للعلم ولا مقصد للمعرفة فقط، وانما هي سلاح الدولة للعمل في صمت لمواجهة الأزمات، دون انتظار الشكر من أحد وهو ما يعد من الأشياء الضرورية داخل الجامعات».

وأوضح الطوخي، أن فكرة انشاء دار عزل بدأت مع انتشار فيروس كورونا في العالم ولذلك كانت الجامعة حريصة على الوقوف فى صف الدولة المصرية في مواجهة أزمة كورونا من خلال تجهيز دار العزل، مؤكدا أن الدار يضم فرق طبية من أمهر الاطباء وأحدث الاجهزة الطبية لخدمة المرضى، ونتمنى ألا يصاب أحد بهذا الفيروس.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن افتتاح مشروع اجتماعى كبير يعد استكمالا لمسيرة الجامعة في العمل الاجتماعي المتميز فمن القوافل الطبية الى خدمات مستشفى سعاد كفافي تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم خدماتها لصالح المرضى والمجتمع على مستوى الجمهورية، مؤكدا اننا نستطيع أن نطلق عليه دار الشفاء وليس دار عزل وان شاء الله يكون خير معين للخروج من أزمة فيروس كورونا.

وعلى هامش افتتاح دار عزل مستشفى سعاد كفافي الجامعي، كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إهداء درع جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا له.

ولاقى افتتاح دار العزل الصحى بمستشفى سعاد كفافى، إشادة واسعة بالدور المجتمعى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدور الذى تلعبه المستشفى في مساندة القطاع الطبي بالدولة لمواجهة أزمة كورونا، حيث تساهم دار العزل الصحى بمستشفى سعاد كفافى، بشكل فعال في مواجهة الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن تم بنائها على مساحة 5 أفدنة.

بذكر أن عددا من الإعلاميين والصحفيين حرصوا على حضور الافتتاح، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، بجانب تواجد عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وقيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



افتتاح-دار-عزل-مستشفى-سعاد-كفافي



الإعلامى-محمد-فودة-ود.-ياسمين-الكاشف



جانب-من-تفقد-مستشفى-سعاد-كفافي



خالد-الطوخى-رئيس-مجلس-أمناء-جامعة-مصر-للعلوم-والتكنولوجيا



خالد-الطوخي-رئيس-مجل-أمناء-جامعة-مصر-للعلوم-يمنح-الدكتور-خالد-عبدالغفار-وزير--التعليم-العالي-درع-الجامعة



د.-خالد-عبد-الغفار



د.-خالد-عبدالغفار-وزير-التعليم-العالي



دار-العزل



دار-عزل-سعاد-كفافي



وزير-التعليم-العالى-يتوسط-خالد-الطوخي-ومحمد-العزازي