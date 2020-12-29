رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس. كانت اللجنة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابع.

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