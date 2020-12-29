هانى يونس عن فيديو رئيس الوزراء بحظر التجوال: قديم ومن الموجة الأولى

نفى هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، صحة الأخبار المتداولة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض لحظر التجول لاحتواء الزيادة في إصابات فيروس كورونا فى مصر، وكشف حقيقة الفيديوهات المنسوبة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ويقول فيها أنه قرر فرض الحظر لمواجهة كورونا.

هانى يونس على فيس بوك

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، منشور على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك" لتكذيب هذه الشائعات، قائلا: "الفيديو المنتشر حاليا بتصريحات لرئيس الوزراء بشأن فرض حظر تجول فيديو قديم من الموجة الأولى، لا فرض لحظر التجول من الغد مثلما يروج فى الفيديو. فيديو قديم".

ومن المقرر أن يبدأ من الأحد المقبل تطبيق قرارات مجلس الوزراء التى كانت قد أعلنت عنها خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية.

وتضمنت قرارات الحكومة وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات وغرامة فورية على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الاحد المقبل.

وشملت القرارات أيضا غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

وتضمنت القرارات أيضا التأكيد على الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات ، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.