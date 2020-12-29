الزراعة خلال 2020.. فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية مجانا عبر 483 قافلة بيطرية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا حول القوافل البيطرية التي تم تنفيذها خلال عام 2020 لعلاج وفحص المواشي مجانا ودعم صغار المربين في جميع القرى على مستوى الجمهورية انطلاقًا من دور وزارة الزراعة في الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الامراض والاوبئة.

حيث أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة نفذت عدد 310 قافلة بيطرية في 22 محافظة خلال عام 2020.

وقامت بعلاج وفحص وتحصين 37817 راس حيوان من الامراض الجلدية و23901 راس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و40140 راس حيوان من الامراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية.

كما قامت الحملة بعلاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لعدد 25092 راس حيوان واجراء عمليات جراحية لعدد 2525 حالة

واضاف محمود أن الخدمات الطبية البيطرية المقدمة من خلال هذه القوافل والتي تشمل الكشف والعلاج والتحصين والامصال واللقاحات ومكافحة للطفيليات الداخلية والخارجية بالمجان دون مقابل.

ويتم تنفيذ القوافل البيطرية بواسطة أطباء مديريات الطب البيطري وأساتذة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية والمركز القومي للبحوث وكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية وكذا بدعم من بعض مؤسسات المجتمع المدني.

كما يتم عقد ندوات ارشادية للمربين اثناء تلك القوافل للتعريف بطرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الامنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين في الوقاية من الامراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لزيادة انتاج السلالات المحلية من الالبان واللحوم.

ومن ناحيته أكد د هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة انه من خلال المعهد تم تنفيذ عدد 173 قافلة بيطرية بعدد 173 قرية وتابع خلال عام 2020 حيث تم خلال هذه القوافل رش وعلاج عدد 13360 راس حيوان من الامراض الجلدية وعلاج عدد 33360 حيوان ضد الطفيليات الداخلية والامراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية وعلاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لعدد26737 راس حيوان واجراء عمليات جراحية لعدد 616 حالة كما تم تحصين عدد18164 حيوان بتحصينات غير سياديه .

واضاف حسن أن إجمالي الحيوانات 105376 وبلغ إجمالي المستفيدين 26049 مواطن كما تم تدريب 559 طبيب بيطري علي اعمال السونار والتلقيح الصناعي وجميع الخدمات الطبية البيطرية المقدمة من خلال هذه القوافل والتي تشمل الكشف والعلاج ومكافحة للطفيليات الداخلية والخارجية بالمجان دون مقابل ويتم تنفيذها من معهد التناسليات الحيوانية وكذا بدعم من "ADP" بوزارة الزراعة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.