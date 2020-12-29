نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي في 2020.. جهود وإنجازات برامج ومبادرات ومواجهة الفقر (حصاد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددا من البرامج والمبادرات الهامة التي تهدف لمواجهة المشكلات المجتمعية وزيادة نسبة الوعي بين الفئات المستهدفة بهدف زيادة التوعية المجتمعية التي تنعكس في النهاية على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد.

برنامج مـودة:

يهدف البرنامج إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية وذلك من خلال المحاور التالية:

محور الاتصال المُباشر:

تم ضم ثلاث جامعات إضافية ضمن خطة التوسع التدريجي لتعميم تدريبات مودة بالجامعات، حيث تم تنفيذ ثلاث ورش تدريب مدربين TOT لعدد 90 عضو هيئة تدريس بجامعات؛ السويس، وأسيوط، وجنوب الوادي.

كما تم تنفيذ 315 تدريبًا لعدد 18،900 طالب وطالبة على مستوى 8 جامعات.

وتم أيضا تنفيذ عدد 100 تدريبًا لإجمالى عدد 5624 من مكلفى الخدمة العامة على مستوى 19 محافظة؛ البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، القليوبية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الفيوم، دمياط، السويس، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلية، كما تم إعداد دليل تدريبي تفاعلي استنادًا إلى المادة العلمية الأساسية للمشروع لتنفيذ تدريبات تتناسب مع طبيعة الفئات التي تتردد على مراكز الشباب.

كما تم تدريب وإعداد شبكة من المدربين الشباب من خلال تنفيذ 3 دورات تدريب مدربين TOT لعدد 82 مدرب شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد قام المدربين بتنفيذ 43 تدريبًا خلال 2020 بقوة استهداف 1962 شاب وفتاة من المترددين على مراكز الشباب بعدد 20 محافظة.

وتم أيضا إطلاق مبادرة جديدة للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان الذين يتم علاجهم من قِبَل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزوجاتهم بهدف تهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي، وقد تم تدريب 203 متدربة من خلال 5 تدريبات على مستوى محافظتي القاهرة الكبرى والأسكندرية.

كما تم تنفيذ 4 تدريبات بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتدريب 143 من الفتيات العاملات بالمصانع على مستوى ثلاث محافظات؛ القاهرة، والفيوم، وبني سويف، فضلا عن تنفيذ 10 تدريبات بالتعاون مع نادي روتاري للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن بإجمالي 196 متدرب على مستوى 3 محافظات؛ القاهرة، والأسكندرية، والفيوم.

كما تم تنفيذ 3 تدريبات بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي لتدريب عدد من الفتيات الأولى بالرعاية اللائي يتم تجهيزهن من خلال الجمعيات الشرعية بواقع 122 مُشارك بأسيوط والسويس.

محور التدريب عن بُعد..منصة مودّة الرقمية:

تُمثّل المنصة نموذجًا للتحول الرقمي في التعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية بالشكل الذي يُمكّن المشروع من الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة مع ضمان تقديم المحتوى بجودة ودقة عالية وموحدة، وقد ارتفعت معدلات التردد والتسجيل على المنصة بشكل ملحوظ تزامنًا مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد المترددين على المنصة إلى 2،178،000، بالإضافة إلى ما يقرب من 50،000 تسجيل.

وقد اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في مارس 2020 المنصة الرقمية كمتطلب تخرج اختياري اعتبارًا من العام الجامعي 20202021.

وجدير بالذكر أن المشروع قد قام بتغذية المنصة في منتصف شهر يونيو2020 بالمزيد من مقاطع الفيديو بواقع 17 دقيقة إضافية تتناول موضوعات ملحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وتتضمن أهم الموضوعات التي تم إضافتها تقبُّل التغيرات التي تطرأ على شريكة العمر مع مرور الزمن، الممارسات الضارة ضد الإناث؛ ختان الإناث، والزواج المبكر، أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، التربية الإيجابية، المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة التي تؤثر على الحياة الزوجية.

صفحة مودّة على منصة الفيسبوك:

يأتي عمل الصفحة مكملًا لعمل منصة مودة، وتمثل نافذة هامة للتسويق لمكونات المنصة وأهميتها بين الفئات المستهدفة، وقد تم تسجيل 17 فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسر المصرية وتعامُلها مع أزمة كورونا، وكيفية الاستفادة من حملة خليك في البيت في قضاء وقت مفيد بين أفراد العائلة والعمل على تفادي الخلافات، ويتم إضافة فيديو جديد يوميًا على الصفحة، وقد شهدت الصفحة ارتفاعًا غير مسبوق في التفاعل.

إطلاق مُبادرة التدريب التفاعُلي عبر الإنترنت:

هذه المبادرة تم إطلاقها كخطوة للتأقلم مع أزمة كورونا وإيجاد حلول تتناسب مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وبعد أن توقفت الأنشطة التدريبية المباشرة التي يقوم بها المشروع في مختلف التجمعات الشبابية، حيث قام المشروع بتنفيذ 30 تدريبًا تفاعُليًا من خلال تطبيق زووم بعد أن قام بتنفيذ 8 تدريبات تجريبية على مرحلتين لتقييم وتعديل التجربة لضمان جودة التدريبات ووضع آلية رقمية لقياس مردود التدريبات على الفئات المستهدفة، والتأكُد من تعديل المحتوى التدريبي بالشكل الذي يتناسب مع آلية الإنترنت والوقت المحدد للتدريب والذي يتراوح بين 150 إلى 180 دقيقة.

واستعان المشروع بعدد 30 مدربة من الذين سبق وأن تم اعدادهم وتدريبهم على المحتوى العلمي للمشروع خلال فبراير 2020 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واستفاد من هذه التدريبات 884 متدربة من 27 محافظة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المصريين المقيمين بالخراج.

برنامج وعي للتنمية الثقافية والاجتماعية:

تم إطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في 27 فبراير 2020 بإعتباره أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر. ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

ويعمل البرنامج على تشكيل الوعى الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي: التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات،،والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

ويعد المستفيدون من برنامج وعي الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والتي يصل عددهم إلى نحو 3.8 مليون أسرة (١٥ مليون مواطن ومواطنة)، والمستفيدات من برامج المرأة بالوزارة، وأسر ٢٧٣ قرية من الأسر المستفيدة من المبادرة الرئسية حياة كريمة، وكذلك المستفيدين من كافة برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي و٢ كفاية وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتمثل آليات عمل البرنامج في التواصل الاجتماعي والإعلامي الإيجابي؛ بالاتصال المباشر من خلال الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والجمعيات الأهلية الشريكة ومن خلال مواد إعلامية بمنافذ برامج وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي كمكاتب البريد والوحدات الاجتماعية، وكذلك بالتوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التليفزيونية والإعلام الجماهيري.

كما تتضمن آليات العمل دمج رسائل وعي في برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبرنامج ٢ كفاية لتنظيم الأسرة وبرامج مكافحة الإدمان ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة" دعم قيم وممارسات المواطنة بالمنيا"، فضلا عن تفعيل إنفاذ السياسات والإجراءات والقوانين الداعمة للتغيير الاجتماعي.

وقد تم بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن الإجتماعي والرائدات الإجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة لتوصيل رسائل التوعية للجمهور المستهدف.

وفي هذا الغطار، تم تدريب العاملين بالإدارات الإجتماعية والوحدات الإجتماعية في 11 محافظة (البحيرة – الدقهلية – القليوبية – المنيا – مرسى مطروح – الوادي الجديد - أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – أسوان) في 143 قرية حول موضوعات برنامج وعي للتنمية الإجتماعية بإجمالي عدد 250 من العاملين بالوحدات والإدارات الإجتماعية كمرحلة أولى.

كما تم تدريب 2000 رائدة إجتماعية حول موضوعات برنامج وعي للتنمية المجتمعية والتربية الأسرية الإيجابية، تستهدف كل رائدة إجتماعية 15 زيارة منزلية شهريا، 6ندوات شهريا (بإجمالي عدد 567 الف اسرة مستفيدة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر2020).

وتم أيضا وضع نظام تسجيل ومتابعة لمكلفات الخدمة العامة من خلال منصة التواصل التفاعلي بوزارة التضامن الاجتماعي (Rapidpro) ويتم تقسيمها كالتالي (منسقة محو أمية – منسقة توعية ميدانية – منسقة تمكين الاقتصادي – منسقة متابعة).

وفضلا عن ذلك، تم تدريب 420 من مكلفات الخدمة العامة (لعام 2020 -2021 ) بالمحافظات المستهدفة كمرحلة أولى، وتم توظيفهم للعمل في 250 فصل محو أمية وأنشطة التوعية العامة بالقرى المستهدفة، ومستهدف لكل مكلفة خدمة عامة للتوعية تنفيذ عدد 12 ندوة شهريًا وأيضا لقاء مجتمعي شهريًا.



وقد تم تحويل موضوعات وعي لمادة رقمية، لضمان سهولة وصلها عبر منصة التواصل التفاعلي للعاملين الإجتماعين والمستفدين، كما تم طباعة وتوزيع عدد 3500 بوستر يحتوى على أهم رسائل موضوعات برنامج وعي للتنمية المجتمعية. وقد تم وضعها بالوحدات الإجتماعية والجمعيات الأهلية الشريكة لتوعية المترددين على خدمات الوحدة الإجتماعية والجمعيات. وقد تم تحويل موضوعات وعي لمادة رقمية، لضمان سهولة وصلها عبر منصة التواصل التفاعلي للعاملين الإجتماعين والمستفدين، كما تم طباعة وتوزيع عدد 3500 بوستر يحتوى على أهم رسائل موضوعات برنامج وعي للتنمية المجتمعية. وقد تم وضعها بالوحدات الإجتماعية والجمعيات الأهلية الشريكة لتوعية المترددين على خدمات الوحدة الإجتماعية والجمعيات. كما تم طباعة 4000 مجموعة من كتيبات وعي (كل مجموعة 12 كتيب)، ويعرض كل كتيب موضوع من موضوعات منهج وعي بصورة مبسطة ورسومات كاركاتير مبتكرة، حيث تم إختبار الرسائل والرسومات مع العاملين والمستفدين من البرامج المختلفة لوزارة التضامن الاجتماعي. كما تم إنتاج دليل تدريبي متكامل "وعي للتنمية المجتمعية " يضم كافة التساؤلات المجتمعية ومنهج للإعلام والتعليم والإتصال، ويشمل أهم الرسائل في كل موضوع، ومواد إيضاحية وفيلمية وتدريبات عملية، لتسهيل وصول المعلومات والمعرفة للمستفدين، كما تم إنتاج مواد ترويجية للفئات المستهدفة بأهم رسائل برنامج وعي. وفي إطار التدخلات على مستوى المناطق والقرى المستهدفة، تم تنفيذ حملة "نقدر نحول الإعاقة لطاقة" للكشف المبكر عن الإعاقة بالتعاون مع مركز سيتي للإكتشاف المبكر للإعاقة في 8 محافظات ( البحيرة – الدقهلية – القليوبية – أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان) داخل 125 قرية من القرى الأكثر إحتياجًا. وبلغ متوسط عدد المترددين على الحملة 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوت، وتشمل المرحلة الأولى من الحملة عمل مسح إستطلاعي للأطفال، وتحديد الحالات المشتبة بها، وتحويلها لمراكز التدخل المبكر لعلاج الإعاقة. برنامج فرصـــة: يعد أحد أهم برامج الانتقال من المساعدات للتمكين الإقتصادي بهدف دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل-خاصة مستفيدي برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين، في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة انتاجية ناجحة أو المشاركة في مشروعات جماعية، والبرنامج يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة) وغيرها من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء. الفئات المستهدفة من البرنامج:

تتمثل الفئات المستهدفة في المرأة والشباب وذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والمهمشة، المستفيدين حاليًا من برنامج تكافل وكرامة، والأفراد والحالات المرفوضة والتي تم حذفها من البرنامج، المبادرات الأهلية والخاصة التي تعمل في التمكين الاقتصادي للمجتمعات والافراد.

وقد تم الانتهاء من توظيف الكادر الوظيفي في إدارة البرنامج في ديوان عام الوزارة وفي عدد من مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، تدريب الرائدات الريفيات على الإنتقال من المراقبة إلى التحفيز وتعديل سلوك مستفيدي " تكافل وكرامة. وحول ما انجز في مكون التدريب، فقد تم التعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطلاق وحدة "إبدا رحلتك" المركزية لبرنامج فرصة بالوزارة

،وتأسيس ستة وحدات فرعية للتدريب والتوظيف في ستة محافظات،واختيار وتدريب عدد من المنسقين و14 ومكلفة اجتماعية في 6 محافظات،وانطلاق التدريب الافتتاحي للمستفيدين في بن سويف واسيوط والفيوم. كما تم تقديم التوجيه (جلسات التوعية) إلى 139 من الشركاء المحليين (المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص)، بالإضافة إلى التواصل وحصر الجهات الخاصة بالتوظيف والاتصال بـ 1080،، كما تم التواصل مع 6،000 شخص مستفيد من برنامج تكافل وكرامة من خلال الرائدات الريفيات وعرض فرص توظيف عليهم في المحافظات التي تم بدء العمل فيها.



كما تم تنفيذ عدد 96 جلسات الإرشاد المهني لشباب مستفيد من برنامج تكافل وكرامة،وتوفير وظائف لـ 31 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر -بعد الافتتاح التجريبي 2020. كما تم تنفيذ عدد 96 جلسات الإرشاد المهني لشباب مستفيد من برنامج تكافل وكرامة،وتوفير وظائف لـ 31 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر -بعد الافتتاح التجريبي 2020. وشهد البرنامج إطلاق مشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي (الفراخ البياضة) في مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة وشركاء المجتمع المدني في أربعة محافظات بميزانية قدرها 36 مليون جنيه، والبدء في محافظة كفر الشيخ مركز الحامول وبلطيم– قرية الشهابية مع جمعية الكفاح لتنمية المجتمع بالشهابية، وتأسيس عدد من المشروعات التنموية لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة، لمساعدتهم في خلق نشاط مستدام ناجح مدر للدخل تساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري. ويبلغ إجمالي تمويل المشروعات بمحافظة كفر الشيخ حوالى 10 مليون جنيه لعدد 620 مشروع انتاج منزلي ويتم توريد = 74،000 فرخة -من سلاسله مصرية اصيله (بلدي) بهدف انتاج البيض، وتبلغ قيمة المشروع الواحد 15 الف جنيه،و30 % من المبلغ منحة، و70% يتم استعادتها في شكل قرض حسن دوار بدون فوائد، حيث إن المستهدف بعد اكتمال المشروع في المحافظة هو انتاج 80 الف بيضة في اليوم (معدل 100 بيضة لكل مشروع يوميًا) وسوف يتم تجميع البيض من الاسر في محطة تجميع مركزية، وسوف تتولى المبادرة بيع البيض ودفع المبالغ للأسر مباشرة، والاسر لا تحتاج البحث عن مشتري. ويدرس البرنامج حاليًا تأسيس وحدة إنتاجية تعمل كخط انتاج لفرز وتعبئة البيض المنتج من هذه المشروعات بهدف التصدير.



تأسيس الشراكات مع مختلف الأجهزة والمؤسسات:

قام البرنامج باستكشاف خرائط وتحليل أصحاب المصلحة بمزيد من التفاصيل من خلال فريق فرصة، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الكيانات الدولية والوطنية، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، وقعت بالفعل مذكرة تفاهم لإنشاء شبكة وطنية للمتطوعين تابعين لبرنامج فرصة تدعم المستفيدين من البرنامج، بمعدل 200 متطوع لكل محافظة، بإجمالي 2400 متطوع في 8 محافظات. تأسيس الشراكات مع مختلف الأجهزة والمؤسسات:قام البرنامج باستكشاف خرائط وتحليل أصحاب المصلحة بمزيد من التفاصيل من خلال فريق فرصة، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الكيانات الدولية والوطنية، وبالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، وقعت بالفعل مذكرة تفاهم لإنشاء شبكة وطنية للمتطوعين تابعين لبرنامج فرصة تدعم المستفيدين من البرنامج، بمعدل 200 متطوع لكل محافظة، بإجمالي 2400 متطوع في 8 محافظات. كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والبرنامج للتعاون الفني لتقديم الدعم الفني لتصميم الوحدات الإنتاجية،وتم التعاون مع منظمة العمل الدولية والحصول بالفعل على تمويل صغير لدعم النظام البيئي للعمالة بأجر في برنامج فرصة. ويشهجد البرنامج فى المرحلة الحالية لتعاون مع IMC لتوفير تدريب متخصص لمكون التوظيف بأجر،والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتوفير قائمة الوظائف المطلوبة،وكذلك التعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين EFIA لتقديم قائمة الوظائف المطلوبة، بالإضافة إلى التعاون مع الأزهر لتدريب اللائمة على تغيير السلوك وأخلاقيات العمل لتحفيز الشباب على مفاهيم العمل والأسر المنتجة،والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإشراك المستفيدين من فرصة في شراكاتهم مع المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى تبادل الخبرات الشركاء في مبادرة منتج قرية واحدة.- البرنامج لقومي لتنمية الطفولة المبكرة:

يهدف البرنامج إلى تمتع الأطفال في الفئة العمرية من ٠ إلى ٤ سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية خلال الفترة من سبتمبر 2018م حتى يونيو2021م. وقد شهد البرنامج التعاقد مع جمعيات شريكة لتطوير عدد 507 حضانة بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - الإسكندرية -الغربية-البحر الأحمر-أسوان) بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة،أما بالمرحلة الرابعة تم التعاقد مع جمعيات شريكة لتطوير عدد 298حضانة بعدد 1192 فصل وعدد 18 مركز أسره وطفل الجمعيات الشريكة بمحافظات مرسى مطروح -الإسكندرية -الإسماعيلية – السويس - قنا-الأقصر -شمال سيناء -الوادي الجديد – الجيزة – سوهاج – القاهرة -الفيوم – دمياط– أسيوط – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية - القليوبية –– الغربية – بورسعيد – أسوان– المنيا – بني سويف )، تتولي هذه الجمعيات عمليات تطوير البيئة الفيزيقية الداعمة للأطفال وأستهدف التطوير رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات من خلال الترميم والصيانة والتجديد لـ ( القاعات التعليمية - دورات المياه - أعمال الصرف، شبكات الكهرباء- أعمال الدهان، تجهيزات الأمن والسلامة - تجهيزات الأثاث لغرف النشاط والفصول - الألعاب الداخلية والخارجية) كما يعمل البرنامج على تدريب مقدمو الخدمة بهذه الحضانات، والعمل على رفع وعي الأهالي المحيطين بهذه الحضانات وفقا لأولويات الاحتياجات والمخصصات المالية المتاحة. كما تم الانتهاء من مراجعة المعايير القومية لجودة دور الحضانة بالتعاون بين قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وعدة شركاء من منظمات المجتمع المدني وهيئة إنقاذ الطفولة وأساتذة أكاديميين متخصصين. وقام البرنامج بتأهيل وتدريب كوادر وزارة التضامن الاجتماعي ومقدمو الخدمة في المحافظات المستهدفة للتأهيل للعمل في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد ثلاث أنواع من التدريبات، على النحو التالي: تدريب ٦٠ من كوادر وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية معايير الجودة للحضانات وطرق العمل بها، تدريب كوادر وزارة التضامن الاجتماعي من العاملين في قطاع الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات علي (سياسات حماية الطفل)،بالإضافة إلى تنفيذ تدريب إعداد مدربين حول التربية الوالدية والتهذيب الإيجابي، بالشراكة مع هيئة بلان الدولية،وتم البدء فئ تنفيذ تدريب عدد "360" ميسرة حضانة بالتعاون مع جمعية خير وبركة على موضوعات " الوثيقة القومية لجودة دور الحضانة في مصر من سن يوم حتى أربع سنوات – علوم تنمية الطفولة المبكرة – تطبيق سياسة حماية الطفل – تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا ". كما قام البرنامج بالتعاون مع بعض الشركاء الحكوميين والمحليين والدوليين العاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وذلك لتوسيع الاستفادة وتوحيد الجهود، إذ قام بعمل الشراكات التالية: بروتوكول شراكة مع مؤسسة ساويرس -الشراكة مع جمعية خير وبركة وشركة مان فودز- الشراكة مع مؤسسة ساويرس وجمعية خير وبركة - برتوكول تعاون مع كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة - الشراكة مع منظمة اليونيسيف - الشراكة مع هيئة جايكا اليابانية. وفيما يتعلق بالحضانات غير المرخصة تم حصر الحضانات غير المرخصة والمنتهية الترخيص حيث بلغ عددها 10355 حضانة تمهيداُ لإتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاعها،وتم وضع منهج نموذجي للحضانات لتنمية الطفولة المبكرة (٠-٤ سنوات)، كما من مخطط أن يقوم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بالبدء في وضع منهج قومي يتوافق مع المعايير الدولية لمرحلة الطفولة المبكرة، ويتوافق مع التطور الحادث في المجالين النفسي والتربوي، وتم التعاقد مع استشاري تربوي لتنفيذ وصياغة المنهج والحقيبة التدريبية للميسرات. قــرض مســتورة:

برنامج للتمويل متناهي الصغر يساعد المرأة المصرية أن تصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع بدلًا من متلقية للدعم، وتتنوع القروض من قروض إنتاج حيوانى، وصناعي وتجاري، وخدمي، والمشروعات المنزلية بشرط عدم تعارض المشروعات المنفذة مع الصحة أو البيئة أو الأمن والفئات المستهدفة من البرنامج هي المرأة التى لها معاش ضمان إجتماعي – برنامج تكافل وكرامة – مستحقين صرف النفقة من فروع البنك،والمرأة التى تقدمت للحصول على مساعدة تكافل وكرامة ولم تحصل عليه نــظـرًا لعــدم إستيفاء شروط منح المعاش، بالإضافة إلى المرأة القادرة على العمل وليس لها دخل،والمرأة العاملة ذات دخل بسيط،وأبناء المرأة المستحقة للدعم. كما أنه بتاريخ 1122020 بلغ إجمالي القروض المنصرفة عدد (19823) قرض، بإجمالي مبلغ (332،294،350) جنيه، وبتاريخ 1122020 بلغ إجمالي المتأخرات مبلغ (12،338،473) جنيه بنسبة 3.71% من إجمالي القروض الممنوحة،والتوزيع الجغرافي للمشروعات شمل عدد ( 26 ) محافظة من محافظات الجمهورية. مبادرة بينــــــا:

شهدت المبادرة التنسيق مع مبادرة نفسانيون حول العالم لدعم الحياة لتقديم الدعم النفسي للأبناء داخل دور الرعاية على مستوى 14 محافظة من خلال 100 متطوع، وتنقيح قواعد البيانات لتحديد الدور المُستهدفة من الملف الصحي وفقًا للمحددات الآتية "مرخصة – الفئة العمرية – النطاق الجغرافي"،والإنتهاء من دراسة وتعديل البرنامج الصحي للأبناء بدور الرعاية الاجتماعية. كما تم توفير عدد 1000 عبوة كحول إيثيلى وعدد 2000 صابونة، لتوزيعهم على الأبناء بدور الرعاية الاجتماعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخدها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.