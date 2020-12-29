فيديو.. خالد عبدالفتاح لـ دوت الخليج: سأسعى لحل مشكلة البطالة.. ورغبتى الأولى لجنة الدفاع والأمن القومى

قال اللواء خالد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، أسعى خلال المجلس المقبل أن أفعل أدواتى التشريعية والرقابية، للمساهمة فى حل مشكلة البطالة.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، سندعم المشاريع القومية المقدمة من الحكومة، مثل مشاريع الصرف الصحى والمدارس، ولدى رغبة للانضمام إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج، علي هامش استخراج كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن الخدمات العامة تستلزم جهود أكبر ومن ثم ستكون علي طاولة الإهتمامت ببرلمان 2021.