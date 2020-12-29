فيديو وصور....رسالة شكر من المستشار محمود فوزي لقطاعات البرلمان ورجال الأمن لجهودهم في استقبال نواب برلمان 2021



وجه المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، رسالة شكر وتقدير لكافة قطاعات الأمانة العامة بالبرلمان، ورجال الأمن علي جهودهم المقدرة طوال السبع أيام الماضية التى تضمنت استقبال الأعضاء الجدد لبرلمان 2021، حيث بدأت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت مساء اليوم الثلاثاء مقسمة على مستوى الفردي والقائمة وفق تدابير التباعد الإجتماعي .

جاء ذلك في ختام اليوم الثلاثاء، حيث تضمنت رسالته جموع القطاعات التي شاركت في الجهود التى تمت على مدار الفترة الماضية، ما بين الأمانة العامة ورجال الأمن، حيث وقف المستشار محمود فوزي وسط البهو الفرعوني، وألتف حوله ممثلي القطاعات المختلفة بالأمانة العامة ورجال الأمن، حيث تحدث فوزه بقوله:"مش هقدر أقدر أوفي العاملين في الأمانة العامة حقهم في جهودهم على مدار أسبوع كامل من العمل المتواصل حيث الصبر والاجتهاد"

فوزي واصل حديثه لجموع العاملين :" الفترة اللي فاتت قربنا من بعض أكتر في شغلنا وشفنا أد إيه في الأمانة العامة ناس بتجتهد وتشتغل وتقوم بدورها وناس مخلصة بتحب المكان ..وأنا بشكركم من كل أعماق قلبي ..و رجال الأمن اللي بجهدهم كان الدور الأكبر في ضبط المنظومة دون أن يشعر أحد حيث الالتزام بأقل احتكاك ".

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واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأمانة العامة بجهودها استطاعت أن تعطي انطباع جيد لجموع النواب الجدد، حيث روح الود والعمل والاجتهاد، وبكل تأكيد بحسب وصف فوزي بأن القادم سيكون أفضل وأفضل، ليعقب الجميع بالتصفيق والتحية والشكر له على هذه الروح الجميلة.

