النائب أحمد جعفر: ملفات "الصحة والتعليم والنظافة" تحتاج من برلمان 2021 حلول جذرية

أكد النائب أحمد جعفر،عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من الملفات الهامة التى تحتاج إلى حلول جذرية، وخاصة الصحة والتعليم والنظافة والبطالة، وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن برلمان 2021 يقع على عاتقة المسئولية كاملة لحل العديد من الملفات الشائكة التى تهم الموظن المصرى وتدفع الدولة المصرية للأمام.

وقال النائب أحمد جعفر، فى تصريحات صحفية عقب استخراج كارنية العضوية، عن الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء، خلال حفل الاستقبال الذى تنظمة الأمانة العامة، للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، إنه حان الوقت لزيادة الأهتمام بالصعيد بعد حالة الإهمال والتهميش فى ظل الأنظمة السابقة، وخلق فرص عمل جديدة لشبابه بعيدًا عن الزراعة والسياحة، من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وتدشين المشروعات والمصانع، مؤكدا أن محافظات الصعيد شهدت طفرة تنموية كبرى فى عهد الرئيس السيسى.

وأشار النائب أحمد جعفر، إلى إنه سيفتح ملف الطرق والصرف الصحى، فى محافظة قنا حيث تعانى القرى والنجوع من الأهتمام وعدم وجود مشروعات للبنية التحتية، التى تهم المواطن بصفة عامة، مؤكدا أن لديه حزمة تشريعات لحل العديد من المشاكل التى تواجه المواطنيين، وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم والنظافة.

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ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في الحياة السياسية والنيابية، وبالتالى على الشباب اثبات تحملهم لهذه المسئولية لمساندة الدولة ومؤسساتها على كافة الاصعدة.