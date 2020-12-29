خلفا لخالد محمود..أبوعبلة طبيب الأهلي الجديد

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تعيين الدكتور " أحمد ابو عبله " طبيبا للقلعة الحمراء خلفا للدكتور خالد محمود الطبيب السابق للقلعة الحمراء،والذي إعتذر عن إستكمال مهمته من أجل الذهاب للسعودية.

وكان مسئولي الأهلي قد أستعانوا الفترة الماضيه، بالدكتور أسامة مصطفي لتولي المهمة بشكل مؤقت، لحين الإستقرار علي طبيب جديد خلفا للدكتور خالد محمود.

وأعرب عبد الحفيظ عن كامل الشكر والإمتنان للدكتور خالد محمود، طبيب الفريق السابق، الذي لم يبخل بأي مجهود طوال فترة تواجده بالقلعة الحمراء، مؤكدا علي كفاءته الكبيرة في المجال الطبي.

وأثنى عبدالحفيظ علي خالد محمود بإخلاص الأخير، وإصراره علي عدم ترك الفريق في منتصف الموسم علي الرغم من وجود العروض للطبيب ولكنه فضل مصلحة الأهلي علي مصلحته الشخصيه.

وقدم عبد الحفيظ الشكر باسم الجهاز الفني واللاعبين ومنظومة فريق الكرة داخل القلعة الحمراء إلى الدكتور خالد محمود، علي الجهد المبذول منه وعطائه خلال فترة تواجده في الأهلي، ومتمنين التوفيق له فيما هو قادم.

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط.

وأضاف: «اللاعب حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

وكان طاهر محمد طاهر لاعب وسط الفريق قد غادر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس في الدوري الممتاز؛ بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الضلوع.

وأكمل النادي الأهلي انتصارته المدوية، وفاز على فريق الاتحاد السكندري اليوم برباعية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث بمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.

سجل محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة السادسة عشر، بعد اختراق ومرو رائع من طاهر محمد طاهر في هجمة مرتدة، ومن ثم تمريرة بينية لكهربا أمام المرمى، والتي سددها على يمين محمد صبحي، معلنة عن الهدف الأول.

وجاء الثاني بعدما سجل حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 48 من عمر وزمن اللقاء، بعد تمريرة حريرية من علي معلول، ليقوم الشحات بالتمويه أمام المرمى، ومن ثم التسديد بسهولة في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد صبحي.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للمارد الاحمر بالدقيقة 60 من عمر المباراة بعد كرة طولية من علي معلول شتتها دفاع الاتحاد بعد عدم تفاهم بين اللاعبين تصل إلى حسين الشحات الذي مررها إلى محمد شريف سددها رائعة داخل الشباك.

وبالأخير افتتح أكرم توفيق أهدافه مع الأهلي، ويسجل هدف الأهلي الرابع في شباك نادي الاتحاد السكندري بالدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 لصالح النادي الأهلي.