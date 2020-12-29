فيديو.. غادة عجمى لـ دوت الخليج: نأمل تقنين أوضاع المصريين فى الخارج.. وتنوع التركيبة السياسية مبشر

قالت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، عن المصريين فى الخارج، إن تعدد الأحزاب وتباين الأفكار والروئ، من الأمور المبشرة فى المجلس المقبل، حيث التنوع الكبير فى التركيبة السياسية، يساهم فى إنجاز العديد من التشريعات المهمة.

وتابعت خلال حديثها لــ دوت الخليج، نأمل تقنين من7 إلى 8 مليون مصرى فى الخارج، سواء تأمين صحى شامل، أو الاطمئنان على مستقبل أولادهم، ولابد من الترابط مع المصريين فى الخارج.

كما أكدت النائبة على أنها ستسعى الانضمام إلى لجنة العلاقات الخارجية، كما كانت الدورة التشريعية الماضية.