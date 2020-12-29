فيديو.. غادة عجمى لـ دوت الخليج: نأمل تقنين أوضاع المصريين فى الخارج.. وتنوع التركيبة السياسية مبشر

قالت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، عن المصريين فى الخارج، إن تعدد الأحزاب وتباين الأفكار والروئ، من الأمور المبشرة فى المجلس المقبل، حيث التنوع الكبير فى التركيبة السياسية، يساهم فى إنجاز العديد من التشريعات المهمة.
وتابعت خلال حديثها لــ دوت الخليج، نأمل تقنين من7 إلى 8 مليون مصرى فى الخارج، سواء تأمين صحى شامل، أو الاطمئنان على مستقبل أولادهم، ولابد من الترابط مع المصريين فى الخارج.
كما أكدت النائبة على أنها ستسعى الانضمام إلى لجنة العلاقات الخارجية، كما كانت الدورة التشريعية الماضية.
و تنهي لجان الاستقبال بالأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، عملها رسمياً في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء بعد استقبال نواب (12) محافظة، هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي عدد (86) نائباً، وذلك لإنهاء إجراءات استلام كارنيهات العضوية والحقائب النيابية.
وبدأ النواب في التوافد مع تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث اليوم هو السابع بعد أن انطلقت الأعمال في الثلاثاء الماضي حيث تم تقسيم النواب علي مستوي القائمة والفردي، تحقيقا للتباعد الإجتماعي ومنع الزحام، مع الإلتزام بالتدابير الصارمة تجاه أزمة كورنا، مع الإلتزام بالكمامات والمطهرات.
وأشاد أمين عام مجلس النواب بدرجة الوعي العالية للنواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتاً إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضي كانت هناك توجيهات مشددة من السيد رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولاً"، وأردف فوزي قائلاً: أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظراً لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.
وشدد فوزى على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التي عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم لاستلامهام مؤكدا أن الأمانة العامة للبرلمان، على أتم الاستعداد لانطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وعقد الجلسة الافتتاحية، من يوم 10 يناير 2021، ولكن من الناحية الدستورية، لرئيس الجمهورية يستقل بتقدير ساعة وتاريخ انطلاق الفصل التشريعي وعقد الجلسة الافتتاحية.
وأضاف المستشار محمود فوزي، بأن انطلاق الفصل التشريعي يكون بدعوة كريمة من رئيس الجمهورية، والذي يستقل بتقدير ساعة وتاريخ الانطلاق وفق الدستور، مشيرا إلي أن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، ومن ثم الأمانة العامة على استعداد لانطلاق الفصل التشريعي الجديد من يوم 10 يناير 2021.
وجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت السادة النواب عن القائمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، كما خصصت ثلاثة أيام لاستقبال النواب المنتخبين بالنظام الفردي بدأت من الأحد وتنتهي غداً الثلاثاء 29 ديسمبر.
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