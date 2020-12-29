ترامب يسعى لتسمية أحد مطارات الولايات المتحدة بأسمه قبل مغادرته البيت الأبيض

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن دونالد ترامب يسعى لتسمية أحد المطارات في الولايات المتحدة باسم رئيس سابق، قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير المقبل.

وأشارت صحيفة الديلي بيست، إلى أن الرئيس ترامب عمد مؤخرًا لسؤال بعض المساعدين والمستشارين حول آلية تسمية المطارات على اسم رئيس من رؤوساء الولايات المتحدة السابقين.

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وترجح الصحيفة، أن الرئيس ترامب يسعى لتسمية أحد المطارات باسمه قبل مغادرته البيت الأبيض الشهر المقبل.