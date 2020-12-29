وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن حصول النائب على تلك الجائزة شرف لمصر، لمجلس الشيوخ، تؤكد على أن المجلس يضم خيرة أبناء هذا المجتمع والخادمين له ولهذا البلد العظيم، متمنياً للنائب كل توفيق ونجاح.
فيما قدمت وكيلة المجلس النائبة فيبى فوزى تهنئتها للنائب، مؤكدة أن هذه الجائزة تؤكد التميز العلمى لمجلس الشيوخ الذى يضم كفاءات وقامات فى كافة التخصصات.
من جانبه، أعرب النائب حسانين توفيق عن سعادته بتكريم المجلس له، متقدما بالشكر والتقدير لرئيس المجلس ولوكيليه وللأمين العام على هذا التكريم.
وأكد أن مجلس الشيوخ سيكون له دور فعال فى كل المجالات، مشيرا إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات التى سيكون لها دور فعال فى إحداث نقلة نوعية هامة لمصر فى المرحلة القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق الفائز بشخصية إفريقيا للريادة بالاتصالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.