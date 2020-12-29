الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق الفائز بشخصية إفريقيا للريادة بالاتصالات

جدة - نرمين السيد - كرم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، عضو المجلس النائب حسانين توفيق، بمناسبة حصوله على شخصية عام 2020، على مستوى إفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى، وفقا للإعلان الرسمى الصادر عن منظمة AFICTA الدولية.





وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن حصول النائب على تلك الجائزة شرف لمصر، لمجلس الشيوخ، تؤكد على أن المجلس يضم خيرة أبناء هذا المجتمع والخادمين له ولهذا البلد العظيم، متمنياً للنائب كل توفيق ونجاح.

فيما قدمت وكيلة المجلس النائبة فيبى فوزى تهنئتها للنائب، مؤكدة أن هذه الجائزة تؤكد التميز العلمى لمجلس الشيوخ الذى يضم كفاءات وقامات فى كافة التخصصات.

من جانبه، أعرب النائب حسانين توفيق عن سعادته بتكريم المجلس له، متقدما بالشكر والتقدير لرئيس المجلس ولوكيليه وللأمين العام على هذا التكريم.

وأكد أن مجلس الشيوخ سيكون له دور فعال فى كل المجالات، مشيرا إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات التى سيكون لها دور فعال فى إحداث نقلة نوعية هامة لمصر فى المرحلة القادمة.