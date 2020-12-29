النيابة فى انتظار الممتنع عن دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - بدأت بعض الجهات تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة كورونا، بعد تزايد الإصابات بالفيروس، ضمن الموجة الثانية التى تجتاح العالم حاليًا.





وشددت الحكومة على ارتداء الكمامة وفرض غرامة على من يخالف ذلك، وبموجب قرار رئيس الوزراء، يُعاقب كل من لايرتدى الكمامات فى الأماكن العامة بغرامة لا تجاوز 150 جنيهًا.

وفسر القرار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق غرامة 50 جنيهًا على عدم ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة تكون فورية، وحدد الأماكن التى يجب فيها ارتداء الكمامة وهى: "المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعى والخاصة والبنوك".

وأضاف أن من يمتنع عن دفع الغرامة يتم تحويله إلى النيابة، وعلى من تطبق عليه الغرامة فى حال عدم ارتداء الكمامة أن يتصالح أمام النيابة، لكن لن يدفع فى هذه الحالة 50 جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه.

وأضاف أنه فى حالة رفض المواطن المخالف الدفع فى النيابة سيحال إلى المحكمة وتكون الغرامة فى هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها فى المكان الذى ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة.