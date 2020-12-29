البيئة: وقف الزيارات وإلغاء الاحتفالات لمدة يومين بالمحميات

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة البيئة قرارًا، بوقف استقبال الزیارات بمحميات المنطقة المركزية، لمدة يومان فى الفترة من 31ديسمبر الجارى وحتى الأول من يناير من العام الجديد، وإقامة أى احتفالات بها للقيام بأعمال الصيانة العاجلة والطارئة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير نظم الإدارة والخدمات بالمحميات.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذا القرار يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث و تطوير نظم الإدارة والخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة ومميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية. وأشارت فؤاد، أن الغلق يأتى لضمان سلامة الزوار أثناء إجراء أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لتلك المحميات والتى تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج بما يوفر الراحة والاستمتاع أثناء التواجد بالمحمية. جديرا بالذكر، أن محميات المنطقة المركزية تضم محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة وقبه الحسنة بالإضافة إلى محميات الفيوم وتشمل وادى الريان - قارون.

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