صور.. أمين عام مجلس النواب: 540 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية  

جدة - نرمين السيد - صرح المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس، أنهت إجراءات استخراج بطاقات العضوية لـ 540 نائبا، من أصل 564، 96% من النواب المنتخبين بنظامى "الفردى والقائمة"، للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب "2021-2026".





وأكد فوزى فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن نسبة الـ4% من النواب، الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية على مدار الـ6 أيام المخصصة، والذين حالت ظروف سفرهم دون حضورهم، فإن الأمانة الأمانة العامة للمجلس مستعدة لاستقبالهم فى الوقت المناسب لهم.

وأضاف المستشار فوزى: "يمكن أن نقول أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "، لافتا إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعى متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.

وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين على المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".

ولفت محمود فوزى، إلى أن الفصل التشريعى الأول "2016" شهد زخما تشريعيا كبيرا، وحمل الكثير من الأعباء الحقيقية و الثقيلة، مؤكدا أنه بفضل الإدارة الرشيدة لرئيس المجلس وبمعاونة الأعضاء، تمكن المجلس من القيام بالمهام التشريعية والرقابية على أكمل وجه، وإتمام مدته البرلمانية، متمنيا أن يكون الفصل التشريعى الثانى مثمرا.

ووجه أمين عام مجلس النواب، الشكر لكل من الهيئات البرلمانية والأحزاب السياسية، لدعمها للأمانة فى تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، الذى كان جوهر نجاح العمل، وكذلك المستشار أحمد المهدى نائب الأمين العام، ومكتب رئيس المجلس، وشرطة مجلسى النواب والشيوخ، وقطاعات المجلس من المراسم والمكتب الفنى وقطاع الصحافة، ومركز المعلومات والقطاع الإدارى، وغيرهم من القطاعات المعنية.

كما وجه خالص الشكر والتقدير للمحررين البرلمانيين والإعلام، لدورهم فى التغطية المستمرة والمنتظمة للعمل خلال فترة استقبال نواب برلمان 2012/2026.