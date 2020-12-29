وزير التعليم العالى يفتتح دار العزل الصحى لمستشفى سعاد كفافى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، دار العزل الصحى لمستشفى سعاد كفافى التابعة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر.





يأتى ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية للمستشفيات الجامعية بوجود أماكن للعزل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحضور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأعرب الوزير عن سعادته بافتتاح وتجهيز مبنى دار عزل مستشفى سعاد كفافى، واستعدادها لاستيعاب المرضى، حيث تم إمداد المبنى بجميع المعدات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ورفع كفاءته بالكامل فى كل التخصصات، وأشاد الدكتور عبدالغفار بما تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من تعليم طبى متميز، حيث تضم 14 كلية تشمل منظومة العلاج الطبى فى مصر، مثمنًا مبادرة الجامعة فى تجهيز مستشفى للعزل، والتى تدل على تكاتف جميع قطاعات الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبه، أشاد خالد الطوخى بالجهود الإيجابية للجامعات المصرية فى دعم ومشاركة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا على أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لن تتوان عن مساندة الدولة فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، ومعاونة الدولة بتقديم الأطقم الطبية الموجودة فى مستشفى سعاد كفافى لمواجهة فيروس كورونا.

وفى كلمته، أشار الدكتور العزازى إلى جهود جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتتويج أنشطتها الاجتماعية، والتى تهدف إلى خدمة المجتمع بهذا الصرح الكبير وهو إنشاء مستشفى العزل بمدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع مجلس أمناء الجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والذى يتكامل مع ما تقدمه الجامعة من أنشطة.

وخلال الافتتاح، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار المستشفى، مؤكدًا على اتباع البروتوكولات العلاجية الصادرة من اللجنة العليا للفيروسات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلى من الأطقم الطبية، لافتًا إلى ضرورة مشاركة الخبرات بين أطباء العزل فى كافة المستشفيات ووضع معلومات عن الحالات وتحليلها؛ للخروج بكافة المعلومات التى تساهم فى تقديم رعاية طبية بشكل أفضل.

يذكر أنه تم إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية ويبلغ عددها 25 مستشفى جامعى بسعة استيعابية 2377 سرير بالأقسام الداخلية، بالإضافة إلى 523 سرير للرعاية المركزة، و418 جهاز تنفس صناعى على أن يتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج، كما تم التأكيد على توفير أماكن لعزل الأطفال، بجانب وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بكافة المستشفيات الجامعية بخلاف المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل للعزل، مع ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية بما يوازى استهلاك شهرين مقدمًا، لضمان استمرار المستشفيات الجامعية فى القيام بدورها فى استقبال حالات قوائم الانتظار، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.