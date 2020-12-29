الحكومة توافق على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعًا ليصل الإجمالي إلى...

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان- مسئول ملف الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 19 أكتوبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1800 كنيسة ومبنى تابعًا.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة لجموع الشعب المصرى بمناسبة العام الجديد، كما وجه التهنئة للمصريين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.

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