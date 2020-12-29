إلغاء أى احتفالات بالمحميات المركزية لأعمال الصيانة

أصدرت وزارة البيئة قرار بوقف استقبال الزیارات بمحميات المنطقة المركزية لمدة يومان فى الفترة من 31ديسمبر الجارى و حتى الاول من يناير من العام الجديد واقامة اي احتفالات بها للقيام باعمال الصيانة العاجلة والطارئه وذلك فى اطار خطة الوزارة لتطوير نظم الادارة و الخدمات بالمحميات .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذا القرار يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث وتطوير نظم الإدارة والخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة ومميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية.

وأشارت إلى أن الغلق ياتى لضمان سلامة الزوار أثناء إجراء أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لتلك المحميات والتى تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج بما يوفر الراحة و الاستمتاع اثناء التواجد بالمحمية .

جدير بالذكر أن محميات المنطقة المركزية تضم محميات وادى دجلة و الغابة المتحجرة وقبة الحسنة، بالإضافة إلى محميات الفيوم و تشمل وادي الريان - قارون.