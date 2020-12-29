السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية. وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.

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