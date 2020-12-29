نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 يناير.. بدء الحجز الإلكتروني للمرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك...صحتك" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف جعل الرياضة أسلوب حياة، وفي إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصرى.

ينطلق حجز الدراجات يوم 5 يناير المقبل من خلال الحجز الإليكتروني عبر بوابة وزارة الشباب والرياضة، وتتضمن المرحلة عدد 7200 دراجة هوائية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم طرح ثلاثة أنواع للدرجات الهوائية (جبلية -الهجين -الفتيات) بسعر أقل من سعر السوق وبتقديم كافة التسهيلات للسداد، مشيرًا أن المرحلة الثالثة من المبادرة تتضمن التعاقد مع شركة فورى؛ لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى من المواطنين الراغبين فى الحصول على الدراجه، فضلًا عن التعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لكل محافظات الجمهورية، وسيتم توزيع الدرجات في مركز شباب الجزيرة لكل من محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح الوزير، أنه قد تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع على عدم وجود أى إضافات فى أسعار الدراجات للمرحلة الثالثة لضمان أكبر قدر من المستفيدين من المبادرة.

وكشف وزير الرياضة عن وجود 200 دراجة كهربائية مزودة ببطارية يتم شحنها لتسهيل ممارسة ركوب الدرجات علي من يستخدمها لمسافات طويلة أو لكبار السن، وسيتم الاعلان عن حجزها قبل يوم 10 يناير.

وفي المقابل وجه الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهوده في تطوير الرياضة المصرية، مثنيًا على التعاون الدائم والمستمر بين الهيئة والوزارة، ومؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لمبادرة دراجتك صحتك، التي لاقت نجاح كبير، بعد الاقبال الكبير من المواطنين على شراء الدراجات التي ساهمت في انتاجها الهيئة العربية للتصنيع، وتم تقديمها باسعار تقل عن اسعار السوق العادية.

وشهد المؤتمر الإعلان عن الاتفاق مع إحدى شركات المياه الغازية للحصول على كمية كبيرة من الدراجات وتوزيعها على الشباب لاستخدامها فى خدمة توصيل المشروبات لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى الاتفاق مع إدارة التسويق فى الوزارة لتوزيع 500 دراجة على مجموعة من الشباب، وتحويلها إلى مشروع صغير لتوصيل الأطعمة فى أى مكان وبالتالى تحويل المبادرة إلى أكثر من مشروع فى مختلف المجالات.

يذكر أنه تم قد تم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، المرحلة الاولى تم طرح عدد 1000 دراجة هوائية والمرحلة الثانية 1400 دراجة هوائية حققت نجاحا باهرا كونها فكرة جديدة من نوعها لجعل الدرجات وسيلة مواصلات أساسية للمصريين ولتوسيع رقعة الرياضيين في مصر، وكانت أعمار المشاركين من 14 ل 65 عام وتخطي عدد المشاركة النسائية ل 16% خلال المرحلتين.

