صور.. محافظ كفر الشيخ : مركز علاج الأورام يوفر العلاج لمرضى مدن الدلتا

جدة - نرمين السيد - تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية فى مركز علاج الأورام للوقوف على آخر الأعمال، استعداداً للانتهاء منها وافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل.





وقال المحافظ فى بيانه، إن مركز علاج الأورام الجديد إنجاز طبى عظيم للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفًا أن المركز يساهم فى علاج العديد من المرضى بمحافظات وسط الدلتا، ومن المقرر أن يكون الافتتاح ضمن الافتتاحات الرئاسية.

وأكد نور الدين أنه تم الانتهاء من الجزء الخرسانى بنسبة 80% خصوصًا الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة، سواء مولدات الكهرباء أوأجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيراً إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير فى عدم انتقال أهالى كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.





وأضاف : أن المساحة التى يقام عليها تصل إلى 8876 م²، وتم إجراء عدد من التعديلات فى التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعياً لإقامة مبنى عام متكامل يضم جميع التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضى، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3غرف للعمليات تحتوى على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14غرفة إقامة فندقية.

وأوضح أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والعلاج الكيماوى للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.