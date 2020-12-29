غدا .. قطع مياه الشرب عن منطقتين فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيانها، أنه سيتم قطع المياه عن منطقتى "وادى القمر، طلمبات المكس"، بدءًا من الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء.

وذكرت الشركة أن قطع المياه بسبب البدء فى أعمال الإحلال والتجديد لخط قطر 700مم بمنطقة طلمبات المكس، ما سيؤدى لقطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما حتى تنتهى أعمال الإصلاح، وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.