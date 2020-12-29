فيديو.. عوض تاج الدين عن وصول مصر لذروة كورونا: كلام غير صحيح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن ما تردد على لسانه بأننا فى ذروة الموجة الثانية من كورونا ليس له أى أساس من الصحة، مضيفًا: "أنا مقولتش هذا التصريح وده غير علمى وغير صحيح".





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: "أنا دائما صريح ودقيق فى كلامى، خصوصًا وأن الظروف التى نعيش فيها لا تحتمل أى لغط". وأوضح أن الذورة سنصل لها عند الوصول لعدد ثابت وبعدها يبدأ فى الانخفاض، مضيفًا: "فى حالات زيادة وانتشار فى المرض وإحنا متوقعين ده من سبتمبر الماضى". وأشار إلى أن عدد الوفيات يعبر عن نسبة مئوية من الحالات المصابة كلها، وما يعلن هو عدد الحالات التى بلغ بها وسجلت وشخصت عن طريق السلطات الصحية، لافتًا إلى أن هناك حالات كثيرة تعالج فى المنازل.

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