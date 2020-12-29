صور.. إيناس عبدالدايم تستعرض جهود الثقافة خلال زيارتها لأكاديمية التدريب

جدة - نرمين السيد - والتقت عبدالدايم، خلال الزيارة بمتدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وتناول اللقاء بين وزيرة الثقافة ومتدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، خطة عمل الوزارة التى تضم 7 برامج رئيسية وهى: تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع المصر، وتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب تنمية الموهوبين والنابغيين والمبدعيين، وتحقيق الريادة الثقافية "قوة مصر الناعمة"، وأخيرًا دعم الصناعة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافى.

وألقت وزير الثقافة، خلال اللقاء، الضوء على الوزارة وقطاعاتها واستراتيجيتها وأيضًا دورها فى المجتمع المصرى من أجل ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

كما تم عرض مقطع فيديو تقديمى عن مشروعات وإنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ثم تطرقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إلى تأثير جائحة كورونا على القطاع الثقافى وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الجائحة وخططها لاستعادة النشاط الثقافى، حيث أطلقت الوزارة مبادرة "خليك فى البيت، الثقافة بين أيديك"، وكشفت عن التحديات التى تواجهها الوزارة والإجراءات المُتخذة للتغلب عليها، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع الجهات المختلفة للدولة سواء داخليًا أو خارجيًا.

وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح متدربو البرنامج مجموعة من الأسئلة، للتعرف على أنشطة الوزارة خلال الفترة المقبلة وتسليط الضوء على بعض النقاط الخاصة بالقطاع الثقافى.

كما حثت المُتدربين على المشاركة والإطلاع على أنشطة وفعاليات الوزارة وما تقدمه من عروض فى شتى المجالات الثقافية والحضارية، متمنيةً لهم كل التوفيق والتفوق.

وأعربت وزيرة الثقافة، عن سعادتها باللقاء وامتنانها بالتعاون المُتبادل بين الوزارة والأكاديمية وبما تقوم به الأكاديمية من أنشطة وبرامج تدريبية مختلفة، ووجهت الشكر إلى الدكتورة رشا راغب قائلة: "إنسانة رائعة ومؤمنة بالرسالة التى تقدمها الأكاديمية".

ومن جانبها عبرت الدكتورة رشا راغب عن سعادتها بزيارة الدكتورة إيناس عبد الدايم للأكاديمية، وفخرها الدائم بالتعاون المُثمر بين الأكاديمية والوزارة.

كما أشارت إلى السعى المستمر لوزيرة الثقافة فى تقديم كل الدعم والمساندة للأكاديمية.

يذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى شهر نوفمبر 2020، وبدأت الدفعة الثالثة فى 8 نوفمبر الماضى وعددهم 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظرى، و3 أشهر تدريب ميدانى.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.