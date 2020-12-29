نواب وجه قبلى : السيسى فتح الطريق أمام تطوير الصعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حفل استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعى الثانى 2021 -2026، اليوم الثلاثاء، لنواب 12 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء ،وجنوب سيناء بإجمالى عدد 86 نائبا.

وقال النائب نشأت فؤاد عباس عن دائرة طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسى يوجه الحكومة بشكل مستمر بضرورة تطوير وتنمية الصعيد، وأوضح أن القيادة السياسية تبذل المزيد من الجهد لتنمية الصعيد وخصوصًا خلال الفترة الماضية، موجها الشكر للرئيس السيسى والحكومة على هذا الجهد الكبير.

وأضاف أن الصعيد مازال يحتاج المزيد من الاهتمام والجهد وهذا ما سنقوم به خلال المرحلة المقبلة عبر نقل مشاكل الصعيد للحكومة داخل مجلس النواب، وكذلك عبر وضع حلول ورؤى لهذه المشكلات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه سيسعى خلال وجوده فى المجلس بنقل أزمات الصعيد إلى أعضاء الحكومة مع التأكيد على ضرورة تقديم المزيد من الدعم لمشروعات البنية التحتية فى الصعيد وخصوصا فى المناطق الصناعية الجديدة، مؤكدا أن الصعيد يمتلك إمكانيات تؤهله أن يكون جاذب للاستثمار والعمالة وليس طردا ومصدرا للبطالة.

من جانبه، قال النائب خالد أبو نحول عن دائرة فرشوط وأبو تشت بمحافظة قنا إنه سيأخذ على عاتقه خلال الفصل التشريعى الثانى لفت الانتباه إلى مشاكل الصعيد والعمل على حلها، مؤكدا أن الأجواء العامة تدعو للتفاؤل من قبل الحكومة لأنها توجه الدعم للصعيد ونحن معها لتقديم المزيد.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بأهل الصعيد وهذه شهادة للتاريخ ولم يسبق أن اهتمت حكومات سابقة مثل هذا الاهتمام الموجود حاليا، منوها إلى أنه وضع استراتيجية واضحة لمشاكل الصعيد وسيعمل على تقديمها للحكومة فى دور الانعقاد الأول.

وأضاف أن قانون الإدارة المحلية والإسكان على أولويات أجندته التشريعية خلال الدور الأول للانعقاد، مشيرا إلى أن يعتزم التشاور والتنسيق بين النواب وخصوصا نواب الصعيد لتقديم المزيد من التشريعيات لخدمة الصعيد وأبناؤه.

وأوضح أنه يرغب فى الانضمام للجنة الإدارة المحلية كرغبة أولى ثم لجنة الصناعة، مؤكدا أن المجلس المقبل سيعكس حالة من التميز البرلمانى فى ظل تنوع نوابه ما بين أحزاب ومستقلين وشباب والمرأة.

بدوره، أكد النائب على البدرى الملاوى، عن الدائرة الرابعة إدفو بمحافظة أسوان، أن الصعيد وتنميته أصبحت جزءا أصيلا من خطة الدولة بمؤسساتها كافة، منوها بأن الرئيس السيسى زار الصعيد أكثر من مرة خلال مما يدلل على الاهتمام بصعيد مصر وأهله.

وقال النائب: إن الصعيد حاليا يشهد طفرة تنموية لم تحدث من قبل وأن كانت هناك مدن وقرى تحتاج إلى المزيد من هذه التنمية وهو ما سنعمل عليه خلال دور الانعقاد الأول فى المجلس.

وأشار إلى أنه ومنذ فكر فى الترشح للانتخابات البرلمانية قام بدراسة المشاكل التى تعانى منها المدن والقرى وخصوصا فى دائرته إدفو ووضع أولويات لحل هذه المشكلات، منوها بأنه سيطرح على الحكومة خلال تواجده فى المجلس الحلول الناجعة لهذه الأزمات.

وأضاف أن أسوان تمثل عروس الصعيد الجنوبى وهى محافظة سياحية فى المقام الأول وعليه يجب أن يكون الاهتمام بها أكثر من ذلك، مؤكدا أنه سيطالب الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لرفع كفاءة البنية التحتية فى محافظته.

وواصلت الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعى الثانى 2021 -2026 لنواب 12 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء بإجمالى 86 نائبا.

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، فى استقبال النواب الجدد منذ صباح اليوم فى "البهو الفرعونى" المخصص لحفل الاستقبال.