إعادة فتح طريق القصير قفط أمام حركة المرور بعد تحسن الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، فتح طريق "القصير - قفط"، أمام الحركة المرورية من جديد، بعد إغلاق استمر ثلاثة أيام بسبب الأمطار والسيول التى شهدتها المنطقة، والتى على أثرها تم إغلاق الطريق احترازيا أمام الحركة المرورية، لحين إصلاح الأضرار، وصيانة المناطق التى تضررت بسبب الأمطار.





وذكر بيان لمركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه تم اليوم فتح طريق القصير - قفط، من الجانبين، بعد أن تم إغلاقه نظرا لهطول أمطار غزيرة بالكيلو 30. وكان مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، قد صرح لـ"دوت الخليج" فى وقت سابق، بأنه تم فتح طريق القصير تجاه قفط أمام حركة المرور.

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