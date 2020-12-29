السياحة: وقف تصريح الفقرة الفنية بالمطاعم مؤقتا 

قال على حسن مدير إدارة التفتيش على المطاعم السياحية بوزارة السياحة، ان الوزارة علقت إصدار تصاريح الفقرة الفنية الممنوحة للمنشأت السياحية في المناسبات الخاصة، بشكل مؤقت لحين انتهاء أعياد رأس السنه

جاء القرار بعد ان لوحظ استخدام بعض المطاعم السياحية للتصريح بشكل يخالف الضوابط الصادرة من الوزارة وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، حيث تم استغلال التصريح في إقامة حفلات مصغرة على الرغم من كونه يتعلق بوجود عازف أو آلة صوت دون تجمعات وتكدس، موضحا ان الفقرة الفنية تكون محددة المدة ويسدد المطعم الرسوم لدى الغرفة بينما يصدر التصريح من وزارة السياحة والآثار.

وطالب حسن في كلمته بالجمعية العمومية للمطاعم السياحية، كافة المنشآت بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المعلنة والتي تم إخطار كافة المطاعم بها، فيما طالبت المطاعم بمنحها ترخيص الفقرة الفنية السنوي أسوة بالديسكوهات، حيث تضطر لسداد ٣٠٠ جنيه عن كل تصريح يومي.

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