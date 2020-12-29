بيان مجلس الوزراء عن شائعة حظر التجول

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر مجلس الوزراء المصري منذ قليل بيان هام بشأن شائعة فرض حظر التجول الكامل علي المواطنين في محافظات مصر مؤكدين النفي التام لذلك الخبر. في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري اليوم 29 ديسمبر لعام 2020 عن انتشار شائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي روجها الكثيرون بشأن فرض حظر التجوال مروجين بعض مقاطع الفيديو التي وصفها بيان مجلس الوزراء بالقديمة , و أكد مسئولي رئاسة مجلس الوزراء علي أن القرارات التي قد اتخذتها لجنة ادارة أزمة فيروس كورونا لم تشتمل علي ذلك القرار بفرض حظر التجوال علي المواطنين. الاجراءات الاحترازية في السياق ذاته أكد البيان علي الاجراءات الاحترازية التي شدد عنها المسئولون بارتداء الكمامات الواقية علي أن توقع غرامة مالية علي من يخالف تلك الاجراءات , كما توقفت جميع دعاوي ااحتفالات و ذلك لمزامنة الموجة الثانية لفيروس كورونا مع احتفالات رأس السنة الميلادية و التي اعتاد الجميع فيها الخروج للمحافل المختلفة سواء في المسارح او اماكن التجمعات العامة ,كما شملت تلك الاجراءات ايضا اغلاق دور المناسبات و الغاء سرادقات الافراح او اي دعاوي تجمعات عامة بالاضافة الي التشديد علي جميع الفنادق الالتزام التام بالأعداد المسموحة و أن تحدد التجمعات المحدودة أو المناسبات بداخلها في الأماكن المفتوحة فقط. جدير بالذكر ما أكد عليه بيان رئاسة الوزراء بأنه يهيب بجميع وسائل الاعلام المختلفة بمختلف منصاتها التليفزيونية او الرقمية و بالمواطنين جميعا و مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتحري الجميع الدقة و يتحملوا المسئولية المجتمعية في عبور أزمة الموجة الثانية من فيروس كورونا و في عدم اثارة البلبلة و الشائعات و هو ما أكدوا بأنه سيواجه بكل حزم حفاظا علي سلامة المواطنين و أمنهم. اقرأ هنا النص الكامل الذي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء

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