باقات فودافون الشهرية 2021 تفاصيل باقة اكستريم نت

ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات اكستريم نت من أشهر باقات فودافون الشهرية والتى تبدأ أسعارها من 5 جنيهات، توفر الميجابايتس المناسبة على حجم باقات فودافون مقارنة بالباقات الآخري.
باقات اكستريم نت من فودافونيقدم دوت الخليج كافة تفاصيل باقات اكستريم نت من فودافون من خلال التالي:
باقة اكستريم 5: تمنحك 150 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 5 جنيهات، للإشتراك اطلب كود *2007#.
باقة اكستريم 10: تمنحك 500 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 10 جنيهات، للإشتراك اطلب كود *2010#.
باقة اكستريم 20: تمنحك 1100 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 20 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2020#.
باقة اكستريم 30: تمنحك 1800 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 30 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2030#.
باقة اكستريم 40: تمنحك 2500 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 40 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2040#.
باقة اكستريم 60: تمنحك 4000 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 60 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2060#.
باقة اكستريم 80: تمنحك 6000 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 80 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2080#.
باقة اكستريم 100: تمنحك 8000 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 100 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2100#.
باقة اكستريم 150: تمنحك 12000 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 150 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2150#.
باقة اكستريم 250: تمنحك 20000 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 250 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2250#.
باقة اكستريم 400: تمنحك 40000 ميجا بايت لجميع المواقع بسعر 400 جنيهاً، للإشتراك اطلب كود *2400#.
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والجدير بالذكر أن بعد الإنتهاء من إستهلاك الباقة بنسبة 100% يمكنك شراء باقات نت إضافية بنفس الأسعار السابقة، أو يمكنك إستخدام الإنترنت بسعر 1 جنيهاً لكل 15 ميجا بايت إضافية، وإذا كنت على أحد أنظمة فليكسات فلكل 1 ميجا بايت 1 فليكس، وبعد الإنتهاء من عدد الفليكسات الخاصة بك تتم المحاسبة 19 قرش لكل ميجا بايت إضافية، وللإستعلام عن المزيد من المعلومات عن باقات النت الشهرية يمكنك طلب *2000#.
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