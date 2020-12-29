فيديو.. مجدى ملك لـ دوت الخليج: لابد من الأهتمام بالقضايا التى تخص صميم حياة المواطن البسيط

قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، نتمنى بعد مرحلة الاستقرار التى شهدتها الدولة المصرية، من 2014 حتى الآن، أن يشهد المجلس المقبل تغيير.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، المجلس الماضى تحمل أعباء كثيرة، ومن الضرورى الأهتمام بالقضايا التى تخص صميم حياة المواطن المصرى، خاصة ما يتعلق بتصويب أوضاع العمالة المؤقتة، وأن تراعى القرارت الوزارية، البعد الاجتماعى والأهتمام بملف الزراعة والعمل على سد الفجوة الغذائية.

وأضاف عضو مجلس النواب، هناك عدد من القوانين التى يجب أن ترى النور، مثل قانون الري الجديد، لأنه يعظم ممتلكاتنا المائية وسيكون طفرة ومن المهم تفعيله.