احرص على تناول الأفوكادو يوميًا لمواجهة الفيروسات

أكدت دراسة جديدة من جامعة "إلينوي" الأمريكية، أن الإنتظام في تناول الأفوكادو بشكل يومي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء.

وأوضح "شارون طومسون"، طالب الدراسات العليا في قسم علوم التغذية بجامعة نيويورك، إلى إن الباحثين وجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو يوميًا كجزء من الوجبة لديهم وفرة أكبر من ميكروبات الأمعاء التي تكسر الألياف وتنتج مستقلبات تدعم صحة الأمعاء.

وأشار الطالب، إلى أن لديهم أيضًا تنوعًا جرثوميًا أكبر مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا وجبات الأفوكادو في الدراسة.

ولفت، إلى أن "المستقلبات الميكروبية" هي مركبات تنتجها الميكروبات وتؤثر على الصحة، ويقلل استهلاك الأفوكادو من الأحماض الصفراوية وزيادة الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

طرق تناول الأفوكادو

تعد أبسط طريقة لتناول الأفوكادو بطريقة ممتعة هي رشها بقليل من الملح والفلفل، كما يمكنك أيضًا تجربة توابل أخرى مثل الفلفل الأحمر أو الخل البلسمي أو عصير الليمون.

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ويمكنك تقطيع الأفوكادو إلى قطع وتذويبه بزيت الزيتون، والخل البلسمي، والفلفل والملح والاستمتاع بتناوله، أو يمكنك فرد الأفوكادو على التوست أو الخبز المحمص، وهذا سيؤدي إلى إضافة الفيتامينات والمعادن الإضافية إلى وجبتك.