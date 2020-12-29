من جانبه أعرب النائب حسانين توفيق عن سعادته بتكريم المجلس له متقدما بالشكر والتقدير لرئيس المجلس ولوكيليه وللامين العام على هذا التكريم مؤكدا ان مجلس الشيوخ سيكون له دور فعال في كل المجالات مشيراً الي أهمية تكنولوجيا المعلومات التي سيكون لها دور فعال في أحداث نقلة نوعية هامة لمصر في المرحلة القادمة.



حسانين أحمد توفيق

شخصية عام 2020 للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي مستوي قارة افريقيا

الجائزة من منظمة أفيكتا AFICTA

الجائزة لأبرز قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القارة

حسانين توفيق ساهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات لصالح الحكومات والمواطنين

عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري بقائمة الصعيد

بزغ وجوده صحفيا وإعلاميا عقب فوزه بعضوية مجلس الشيوخ لاهتمامه بملفي

التحول الرقمي والتعليم الفني والتكنولوجي

له كتابات دورية مهمة أسماها أحلامي للتحول الرقمي تحدث فيها عن أهمية أن تكون مصر سباقة في هذا المجال

اقترح إنشاء لجنة نوعية بمجلس الشيوخ لشئون التحول الرقمي واهتمت الصحافة بهذا الطرح الهام

يدعم بقوة دور الجامعات التكنولوجية للنهوض بأوضاع التعليم الفني

مواليد محافظة المنيا وحاصل علي بكالوريوس تجارة - جامعة القاهرة

عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين

عضو الغرفة التجارية الأمريكية

عضو مجلس الأعمال المصري الكندي

عضو المجلس الاستشاري للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

رئيس لجنة نظم المعلومات والتكنولوجيا بالغرفة العربية الألمانية

عضو جمعية اتصال مصر

عضو غرفة البرمجيات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو..بعد تكريمه من مجلس الشيوخ لريادته الإفريقية بمجال تكنولوجيا المعلومات والأتصالات.. من هو النائب حسانين توفيق؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.