أمير طعيمة يهاجم خبراء الأبراج: "ده دجل"

الأبراج 2021 تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل"، منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، تزمنًا مع اقتراب العام الجديد، حيث يحرص العديد من المواطنين على مطالعة الأبراج وحظك اليوم بشكل دائم، إعتقادًا منهم بإنها وسيلة لتوخي الحذر من بعض المشاكل التي من الممكن أن تقابلهم.

علق الشاعر أمير طعيمة، على اتجاه العديد من المواطنين إلى مطالعة أخبار الأبراج 2021، وغيرها من حظك خلال العام الجديد، مؤكدًا أنه لا يعلم الغيب إلا الله.

كتب أمير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "برجك و حظك في السنة الجديدة و الكوتشينة اللي بينتشروا اليومين دول من كل سنة ده دجل".

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وتابع الشاعر أمير طعيمة: "لو سألت طفل في ابتدائي من أي دين هيقولك لا يعلم الغيب الا الله. ادعي ربنا و كله هيبقي تمام ان شاء الله".