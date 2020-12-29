أحمد محسن: الاصطفاف وراء الدولة.. والالتزام باجراءات التباعد سيمكننا من هزيمة الموجة الثانية لكورونا

طالب النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين بالاصطفاف التام وراء الدولة المصرية، والالتزام بارتداء الكمامة، وإجراءات التباعد الاجتماعى، وشروط التعقيم والتطهير فى المؤسسات، موضحا أن تزايد الاصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير جرس إنذار، خاصة خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، كما هو الحال في كافة دول العالم بعدما دخل فصل الشتاء.

وأضاف محسن، خلال تصريحات له اليوم، أن مصر كانت من أوائل الدول التي قهرت فيروس كورونا خلال الموجة الأولى وتكاد تكون وصلت الإصابات في شهر سبتمبر الماضي بفضل قوة الاجراءات المتخذة واليوم نحن أمام نفس التحدى.

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وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر، لم تتأخر في الدفع بالعديد من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية الموازية للتقليل من آثار كورونا، مثل اعطاء العمالة غير المنتظمة منحة طيلة الشهور الماضية، وغيرها من الاجراءات، مضيفا أن فيروس كورونا تحدي عالمي كبير وغير مسبوق طيلة 100 سنة ولابد من تعزيز الوعي حتى تتم النجاة منه.