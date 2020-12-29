هاني الناظر ينصح بإرتداء الكمامة القماشية بدلًا من الطبية لهذا السبب

نصح الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، المواطنين بإستخدام الكمامة القماشية، نظرًا لكثرة الإصابة بالحساسية الموضوعية.

كتب الناظر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "لاحظت اصابة البعض بحالة حساسية موضعية تظهر علي هيئة احمرار في جلد الوجه يصاحبها حكة وذلك نتيجة ارتداء الكمامات الطبية".

وتابع: "ولهذا انصح هؤلاء باستخدام الكمامة القماش بدلا منها ويفضل ذات اللون الابيض مع ضرورة غسلها يوميا بالماء والصابون بعد الرجوع للمنزل".

وفي وقت سابق شدد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، على المواطنين لإتباع روتين خاص لتقوية المناعة مع بداية فصل الشتاء يشمل المشروبات الدافئة والعصائر الطبيعة.

وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تعالوا نحرص علي تناول المشروبات الدافئة والعصائر هذه الايام وخلال فترة الشتاء لفوائدها الصحية العديدة وتقوية المناعة وحمايتنا من العديد من الامراض خاصة الشتوية منها ومفيدة ايضا لسلامة الجلد ونضارة البشرة والشعر".

وأشار، إلى أن أهم المشروبات الدافئة التي من الممكن تناولها القرفة والجنزبيل ويمكن تناولهما معًا، والينسون والمورينجا والنعناع والشاي والكاكاو ويمكن تحليتهم بقدر قليل جدا من عسل النحل.

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وأضاف: "العصائر الطبيعية تشرب بدون تسخين او تبريد اي بدرجة حرارتها الطبيعية عند عصرها مثل عصير الجزر والطماطم والليمون والبرتقال والجوافة والرمان..وعلينا الابتعاد تماما عن تناول المياه الغازية بانواعها المختلفة".

