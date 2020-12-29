نادي إسباني يصدم جمهور الزمالك بعرض قوي لـ مصطفي محمد

دخل نادي رايو فاييكانو أحد أندية القسم الثانى للدوري الإسباني، دائرة الأندية المهتمه بالتعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفارس الأبيض.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية : "رايو فاييكانو مهتم ويراقب مصطفي محمد مهاجم الزمالك المصري، وذكر التقرير أن النادي المصري يطلب حوالي 4.5 مليون دولار من أجل التخلي عن خدمات المهاجم الشاب".

وأضافت الصحيفة" النادي الإسباني سيحاول ضم اللاعب ويؤتي ثمار التعاقد معه علي الرغم من أن النادي لن يقترب من الرقم المطلوب من قبل إدارة الزمالك المصري".

ويخشى رايو فاييكانو من مشكلة عدم تكييف اللاعب مع الاجواء الاوربية واصفا أنه أكبر عائق يواجه اللاعب، بالإضافة لعدم خروج اللاعب من بلده مصر".

ويسعى النادي الإسباني التعاقد مه مهاجم هداف من شأنه ان يفيد الفريق في الفترة القادمه في ظل إحتياج الفريق للمهاجم الهداف حيث يمتلك النادي فريق كبير لكن ما ينقص الفريق هو الهداف.

لذلك وقع الإختيار علي مصطفي محمد لاعب الزمالك والمنتخب المصري حتى ولو علي سبيل الإعارة، بالإضافة ل2 مهاجمين أخرين بجانب.

الجدير بالذكر أن رايو فاييكانو يحتل المرتبة السادسة من جدول الدرجة التانية للدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 31نقطة، من 19 مباراة في هذا الموسم.

أخيرا.. مصطفى محمد يرضى عن نادي الزمالك "فيديو"

عاد مهاجم نادي الزمالك مصطفي محمد الي التدريبات الجماعية للفريق بعد تغيبه واستبعاده من قائمة الفريق التي واجهت سموحة أمس الإثنين حيث أثار مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الفترة الماضية حول إمكانية انتقاله إلى نادي سانت إيتيان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت الأنباء حو عرض نادي سانت إيتيان مبلغ يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين يورو للزمالك من أجل ضم مصطفى محمد، بالإضافة إلى حوافز أخرى تبلغ قيمتها 1.

ولكن 5 مليون يورو ولكن شبكة "But Sainte" الفرنسية ترى أن الموارد المائية لنادي سانت إيتيان تقف عائق لأتمام الصفقة وتجعل اتمامها مستحيلة.

وأوضحت الشبكة أن رئيس فريق الكشافة بنادي سانت إيتيان، جان لوك بويزين، قد طرد عدة وكلاء خلال الفترة الماضية قد قاموا بعرض بعض اللاعبين عليهم بمبالغ تتراوح بين مليون إلى 2 مليون يورو ولكن النادي الفرنسي رفض لأنه لا يستطيع توفير مثل هذه المبالغ.

وظهر اللاعب مصطفي محمد في فيديو مع زميلة في الفريق فرجاني ساسي حيث يعبر "ساسي"عن اشتياقه للاعب بعد تغيبه عن التدريبات ،وعن سبب استبعاد الاعب من قائمة الفريق وذلك بسبب رغبة المهاجم في خوض تجربة الأحتراف حيث أبرز العروض المقدمة اليه عرض فرنسي ولكن نادي الزمالك معارض للفكر وتمسكهم في تجديد عقد الاعب .