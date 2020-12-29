النني أساسي.. تشكيل مباراة أرسنال وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

أعلن مارتيتا المدير الفني لأرسنال التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الفريق أمام برايتون في الدوري الانجليزي

تشكيل أرسنال أمام برايتون

حراسة المرمى: لينو. خط الدفاع: هولدينج، بيليرين، ماري، تيرني. خط الوسط: النني، تشاكا، ساكا. خط الهجوم: أوباميانج، سميث روي، مارتينيلي.

ويواجه أرسنال برايتون في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الانجليزي، علي ملعب أميكس في تمام الثامنه من مساء اليوم.

وتبث قنوات بي إن سبورت 1 أحداث المباراة من مساء اليوم، بتعليق صوتي للمعلق سوار الذهب.

كورونا تتسبب في تأجيل مباراة مباراة مانشستر سيتي و إيفرتون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة مانشيستر سيتي وإيفرتون والتي كان من المقرر إقامتها في مساء اليوم في إطار الدوري الإنجليزي.

وأعلن مانشيستر سيتي خلال بيان النادي زيادة أعداد كورونا بين الفريق بإلاضافة للأربع أصابات السابقة ضمن صفوف الفريق وهو ما ساعد في تأجيل المباراة مع إيفرتون.

وصرح إيفرتون أنه ستم تحديد موعد أخر للمباراة في وقت لاحق حسب الإجراءت المتبعة وطبقا للبرتوكول الصحي.

وكان من المفترض أقامة اللقاء في تمام العاشرة من مساء اليوم علي ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي" البريميرليج".

الدوري الإنجليزي يكشف عن عدد مصابين كورونا كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن وجود 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في الفرق المشاركة بمسابقة البريميرليج.

وقالت الرابطة في بيان لها، أن هناك 7 حالات إيجابية تم اكتشافها بين 1569 لاعبًا وموظفا قاموا باختبار الكشف عن فيروس كورونا وذلك في الفترة ما بين 14 و20 ديسمبر.

رابطة الدوري الإنجليزي ترفض الكشف عن مصابين كورونا ورفضت الرابطة الإعلان عن أسماء المصابين والتي جاءت نتيجة عينتهم سلبية او حتى التنويه عن هوية الفرق التي يلعبون بها.

ومن جانها أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي ان اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام.

وكانت جائحة كورونا قد أدت الى توقف الدوري الانجليزي لمدة 3 شهور والتي أثرت بالسلب على موعد انطلاق الموسم الجديد.